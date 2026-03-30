تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

حكومات تناقش الحاجة إلى امتلاك ترساناتها النووية.. هل ينذر صراع الشرق الأوسط بجولة جديدة من سباق التسلح النووي؟

Lebanon 24
30-03-2026 | 07:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت وكالة "بلومبرغ" Bloomberg أن العملية العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران قد تدفع العالم نحو جولة جديدة من سباق التسلح النووي.

ووفقاً للوكالة، بدأت حكومات من شمال المحيط الأطلسي إلى غرب المحيط الهادي تناقش بشكل متزايد وعلانية الحاجة إلى امتلاك ترساناتها النووية الخاصة.

علاوة على ذلك، بدأت بعض الدول التي كانت مكتفية سابقاً بالمظلة النووية الأميركية، ولا سيما بولندا وألمانيا، بالترحيب بنية فرنسا توسيع مظلتها النووية لتشمل القارة الأوروبية.
وفي الوقت نفسه، أشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة، الدولة الوحيدة في التاريخ التي استخدمت الأسلحة النووية ضد المدنيين، تدرس حالياً إمكانية استئناف التجارب النووية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، للوكالة: "إن احتمال امتلاك أسلحة الدمار الشامل يُناقش علناً حتى في الدول التي تعهدت بعدم امتلاكها مطلقاً".

وأضاف: "مع ذلك، فإن وجود المزيد من الأسلحة النووية في المزيد من الدول لن يجعل العالم مكانًاً أكثر أماناً، بل على العكس تماماً. الآن، أكثر من أي وقت مضى، من المهم التمسك بمعايير عدم الانتشار النووي التي خدمت البشرية خير خدمة على مدى نصف القرن الماضي".
 
الولايات المتحدة

المدير العام

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الأوروبي

إسرائيل

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2026-03-30
Lebanon24
11:10 | 2026-03-30
Lebanon24
11:00 | 2026-03-30
Lebanon24
10:36 | 2026-03-30
Lebanon24
10:29 | 2026-03-30
Lebanon24
10:12 | 2026-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24