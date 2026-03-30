حكومات تناقش الحاجة إلى امتلاك ترساناتها النووية.. هل ينذر صراع الشرق الأوسط بجولة جديدة من سباق التسلح النووي؟

أفادت وكالة "بلومبرغ" Bloomberg أن العملية العسكرية الأميركية ضد قد تدفع العالم نحو جولة جديدة من سباق التسلح .



ووفقاً للوكالة، بدأت حكومات من شمال المحيط الأطلسي إلى غرب المحيط الهادي تناقش بشكل متزايد وعلانية الحاجة إلى امتلاك ترساناتها النووية الخاصة.



علاوة على ذلك، بدأت بعض الدول التي كانت مكتفية سابقاً بالمظلة النووية الأميركية، ولا سيما بولندا وألمانيا، بالترحيب بنية توسيع مظلتها النووية لتشمل القارة الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، أشارت الوكالة إلى أن ، الدولة الوحيدة في التاريخ التي استخدمت الأسلحة النووية ضد المدنيين، تدرس حالياً إمكانية استئناف التجارب النووية.



وقال للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، للوكالة: "إن احتمال امتلاك أسلحة الدمار الشامل يُناقش علناً حتى في الدول التي تعهدت بعدم امتلاكها مطلقاً".



وأضاف: "مع ذلك، فإن وجود المزيد من الأسلحة النووية في المزيد من الدول لن يجعل العالم مكانًاً أكثر أماناً، بل على العكس تماماً. الآن، أكثر من أي وقت مضى، من المهم التمسك بمعايير عدم الانتشار النووي التي خدمت البشرية خير خدمة على مدى نصف القرن الماضي".