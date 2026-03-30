عربي-دولي

المطران الطوال: موقفا الفاتيكان والأردن والضغط الدولي أدت إلى إعادة فتح كنيسة القيامة

30-03-2026 | 08:39
المطران الطوال: موقفا الفاتيكان والأردن والضغط الدولي أدت إلى إعادة فتح كنيسة القيامة
رحبت النيابة البطريركية للاتين في الأردن، بإعادة فتح كنيسة القيامة في القدس أمام المؤمنين، في أسبوع الآلام.
وفي هذا السياق، قال النائب البطريركي في عمّان المطران إياد الطوال، إنّ "السلطات الإسرائيلية أغلقت الكنيسة ومنعت بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا من دخولها يوم أول أمس، برفقة حارس الأراضي المقدسة الأب فرانسسكو  ييلبي الفرنسسكاني. لكن موقف قداسة البابا لاوون الرابع عشر الذي قال في كلمته بعد الاحتفال بعيد الشعانين يوم أمس: "في بداية الأسبوع المقدس، نحن قريبون أكثر من أي وقت مضى بالصلاة من مسيحيي الشرق الأوسط، الذين يعانون من تبعات صراع فظيع، وفي كثير من الحالات، لا يستطيعون عيش رتب هذه الأيام المقدسة بشكل كامل".  والإدانات الدولية الواسعة النطاق قد أدت كلها إلى إعادة فتح الكنيسة".
وأشاد المطران الطوال بموقف الحكومة الأردنية وبيانها شديد اللهجة، والذي أكد على حق المؤمنين كافة بالوصول إلى جميع أماكن العبادة في الأراضي المقدسة.
وكذلك أشاد المطران الطوال بموقف رئيسة الوزراء الإيطالية وكذلك الرئيس الفرنسي وكندا والاتحاد الأوروبي، وشدد على حق كافة المؤمنين بالدخول إلى أماكن العبادة دون إعاقة أو إساءة أو مضايقة.
وأكد "تمسك النيابة البطريركية في عمان بالوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية"، وقال إنّ "على السلطات المحافظة على الوضع القائم في الأماكن المقدسة كافة"، داعياً "الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين المسلمين". (بترا)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأردن أدان منع السلطات الاسرائيلية لبطريرك اللاتين في القدس من الوصول إلى كنيسة القيامة
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران سويف اعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد القيامة
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الفاتيكان يستدعي سفير إسرائيل احتجاجا على منع بطريرك اللاتين من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة في القدس
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون أدان منع الشرطة الإسرائيلية بطريرك اللاتين من دخول كنيسة القيامة
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24

