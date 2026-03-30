تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تمهيدًا لعملية كبرى.. الجيش الإسرائيلي يحشد قدراته لاختراق مواقع "حزب الله"!

Lebanon 24
30-03-2026 | 11:25
A-
A+
تمهيدًا لعملية كبرى.. الجيش الإسرائيلي يحشد قدراته لاختراق مواقع حزب الله!
تمهيدًا لعملية كبرى.. الجيش الإسرائيلي يحشد قدراته لاختراق مواقع حزب الله! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الجيش الإسرائيلي ينفّذ عمليات مسح وتمشيط في جنوب لبنان، مستهدفًا مواقع تابعة حزب الله، في إطار التحضير لعملية برية واسعة محتملة في المنطقة.

وأشارت إلى أن القوات خضعت لتدريبات مكثفة على القتال في التضاريس الوعرة، إلى جانب تنفيذ مهام القنص والاشتباك في البيئات المفتوحة والمناطق السكنية، مع التركيز على سرعة التنقل بين الصخور والمنحدرات الجبلية.

كما نقلت عن قائد وحدة مكافحة الإرهاب في الجيش الإسرائيلي، المقدم "ن"، قوله: "نتحرك بسرعة هائلة بين التلال في الجنوب اللبناني، لاصطياد عناصر "حزب الله".    

وبحسب الصحيفة، تجري عمليات مسح وتفجير للعديد من مواقع حزب الله في غضون ساعات قليلة، بالإضافة إلى استجماع القدرات والمهارات نحو خدمة العمليات العسكرية في المناطق المعقدة جنوب لبنان.

ووفقًا للقائد "ن"، فإنه إلى جانب الأحوال الجوية، تكمن الصعوبة الرئيسية التي يواجهها المقاتلون في نيران حزب الله الكثيفة من المرتفعات العالية.

وقال: "نواصل الهجوم على معاقل حزب الله من كل زاوية في المنطقة العازلة بين لبنان ومستوطنات الشمال الإسرائيلي".

ويستخدم حزب الله أيضًا مسيَّرات لإسقاط القنابل على القوات الإسرائيلية، ولا سيما أن المعارك لا تتسم بالمواجهات المباشرة؛ فرغم وقوع بعض الاشتباكات، إلا أن بعضها لا يسمح بالتعامل مع العدو وجهًا لوجه، وفق تعبير "يديعوت أحرونوت".

وبحسب مقاتلي وحدة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، تتطلب طبيعة القتال في الجنوب اللبناني حُسن تقدير وسرعة بديهة من القادة على الجبهة قبل كل مهمة. 

ويقول المقدم "ن": "لدينا أوقات محددة للمهمة، تعتمد على عوامل عديدة كالأحوال الجوية وانتشار العدو، وبسبب طبيعة القتال، تتغير الأمور في لحظة".

وأضاف: "تعلمت هنا، في جنوب لبنان، أن التخطيط المسبق للعملية، والتعمق في معرفة المنطقة، والوصول إلى الهدف، وشكل الغارة، وتفجير المنزل، أمور بالغة الأهمية لنجاح العملية.. المنطقة هنا تُسوّى بالأرض، أي شيء يُصنّف على أنه موقع لحزب الله يتم تفجيره فورًا".
مكافحة الإرهاب

الإسرائيلية

جنوب لبنان

حزب الله

إسرائيل

الرئيسي

الجبهة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24