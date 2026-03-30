تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خريطة النزوح في إسرائيل.. تل أبيب تتصدّر وديمونا ضمن الأعلى

Lebanon 24
30-03-2026 | 14:35
A-
A+
خريطة النزوح في إسرائيل.. تل أبيب تتصدّر وديمونا ضمن الأعلى
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد معهد الأمن القومي الإسرائيلي في دراسة إحصائية أن نحو 4,800 شخص أُجبروا على مغادرة منازلهم في مختلف أنحاء إسرائيل منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 شباط الماضي، مقابل حوالي 15 ألف نازح خلال حرب الـ12 يومًا في حزيران 2025.

وبحسب التقرير، توزّع النازحون جغرافيًا على عدة مناطق، حيث سجّلت تل أبيب العدد الأكبر مع 1,715 شخصًا، تلتها ديمونا بـ935، ثم عراد بـ865، وبيت شيمش بـ665، إضافة إلى بئر السبع بـ450، وبني براك بـ170.

ولفت المعهد إلى تغيّر ملحوظ في خريطة النزوح خلال العام الحالي، إذ بات يتركّز في وسط وجنوب إسرائيل، بعد أن كان سابقًا يتركز في مناطق غلاف غزة والشمال، وهو ما يعكس تبدّل نطاق الهجمات الإيرانية نحو أهداف أكثر تحديدًا واستراتيجية.

كما أشار التقرير إلى أن هذه المعطيات ترتبط بزيادة المطالبات بالتعويضات عن الأضرار، مع تسجيل النسب الأعلى في تل أبيب وعسقلان، حيث تراوحت بين 43 و39% على التوالي.
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني: الموجة 78 من عملية الوعد الصادق 4 استهدفت إيلات وديمونا وتل أبيب وبعض قواعد الجيش الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر في منطقة تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ مجددا من إيران باتجاه تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل والقدس والبحر الميت
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
دوي صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق عدة في وسط إسرائيل (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:33 | 2026-03-30
Lebanon24
16:00 | 2026-03-30
Lebanon24
15:40 | 2026-03-30
Lebanon24
15:25 | 2026-03-30
Lebanon24
13:53 | 2026-03-30
Lebanon24
13:36 | 2026-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24