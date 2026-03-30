خريطة النزوح في إسرائيل.. تل أبيب تتصدّر وديمونا ضمن الأعلى

أفاد في دراسة إحصائية أن نحو 4,800 شخص أُجبروا على مغادرة منازلهم في مختلف أنحاء منذ اندلاع الحرب مع في 28 شباط الماضي، مقابل حوالي 15 ألف نازح خلال حرب الـ12 يومًا في حزيران 2025.



وبحسب التقرير، توزّع النازحون جغرافيًا على عدة مناطق، حيث سجّلت العدد الأكبر مع 1,715 شخصًا، تلتها ديمونا بـ935، ثم عراد بـ865، وبيت شيمش بـ665، إضافة إلى بـ450، وبني بـ170.



ولفت المعهد إلى تغيّر ملحوظ في خريطة النزوح خلال العام الحالي، إذ بات يتركّز في وسط وجنوب إسرائيل، بعد أن كان سابقًا يتركز في مناطق غلاف غزة والشمال، وهو ما يعكس تبدّل نطاق الهجمات نحو أهداف أكثر تحديدًا واستراتيجية.



كما أشار التقرير إلى أن هذه المعطيات ترتبط بزيادة المطالبات بالتعويضات عن الأضرار، مع تسجيل النسب الأعلى في تل أبيب وعسقلان، حيث تراوحت بين 43 و39% على التوالي.

