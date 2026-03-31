عربي-دولي

الحرب مع إيران قد تنتهي قريباً.. ترامب ألمح 12 مرة بذلك

31-03-2026 | 05:16
الحرب مع إيران قد تنتهي قريباً.. ترامب ألمح 12 مرة بذلك
الحرب مع إيران قد تنتهي قريباً.. ترامب ألمح 12 مرة بذلك
في أحدث حلقة ضمن سلسلة من التلميحات التي أشار فيها إلى إمكانية انتهاء الصراع والتي بلغت 12 تقريباً، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين إن الحرب مع إيران قد تنتهي قريباً.

وتعتبر تصريحات ترامب بشأن نهاية حرب إيران "متقلبة وغير متسقة"، وفق موقع "أكسيوس"،  في الوقت الذي يسعى فيه إلى إقناع الرأي العام الأميركي بأن الصراع لن يتحول إلى حرب طويلة الأمد.

فالولايات المتحدة دخلت الآن أسبوعها الخامس من حرب إيران، متجاوزة الجدول الزمني الأصلي الذي حدده ترامب بـ4 إلى 5 أسابيع. كما أرسلت واشنطن 50 ألف جندي إلى الشرق الأوسط في إطار الصراع المستمر، دون أي مؤشرات على نهاية وشيكة.

فيما يلي 12 مرة أعلن فيها الرئيس الأميركي أن الحرب تقترب من نهايتها:

1- في 30 آذار هدد في منشور على منصة "تروث سوشيال" بـ"تدمير" البنية التحتية للطاقة والمياه في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، حيث قال: "إذا لم يُفتح مضيق هرمز فوراً، فسوف نختتم "إقامتنا الجميلة" في إيران عبر مهاجمة تلك المنشآت".

- 2 خلال اجتماع وزاري يوم 26 آذار أعلن ترامب هزيمة إيران، قائلاً: "لقد هُزموا، ولا يمكنهم العودة".

3- في 24 آذار صرح أن الحرب انتهت بالفعل، وأن إيران ستشهد تغييراً في النظام. وقال: "لقد فزنا في هذه الحرب. لقد تم كسب هذه الحرب".

4- في منشور مكتوب بأحرف كبيرة على "تروث سوشيال" يوم 23 آذار ، ألمح إلى احتمال اتفاق سلام في حرب إيران، قائلاً إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا "محادثات مثمرة جداً" حول اتفاق سلام، كما أضاف أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، سنستمر في القصف بلا توقف".

5- خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" يوم 13 آذار ، اعتبر ارامب أن الحرب ستنتهي عندما "أشعر بذلك في أعماقي"، لكنه أردف أنه لا يتوقع أن تستمر طويلاً قبل أن تنتهي بالكامل.

- 6 في 12 آذار قدم تقييماً صريحاً للحرب قائلاً إنها "على وشك النهاية تقريباً"، متابعاً: "لا يعني ذلك أننا سننهيها فوراً .. فقط مسألة وقت".

7- ذكر لـ"أكسيوس" في 11 آذار أن الحرب مع إيران ستنتهي "قريباً" لأنه "لا يوجد عملياً شيء آخر لاستهدافه"، ورأى أن الحرب ستنتهي "في أي وقت أريد إنهاؤها".(العربية)

8- في اليوم نفسه، صرح أمام حشد: "لا نحب أن نقول مبكراً أننا انتصرنا. لقد انتصرنا. في الساعة الأولى انتهى الأمر". ثم أردف بعد دقائق: "لا نريد أن نغادر مبكراً، أليس كذلك؟ يجب أن نكمل المهمة، أليس كذلك؟".

9- خلال خطاب في مؤتمر القضايا الجمهورية يوم 9 آذار ألمح إلى أن أميركا حققت بالفعل انتصاراً في الحرب، حيث قال: "لقد انتصرنا بالفعل في كثير من الجوانب، لكن لم ننتصر بما فيه الكفاية. نواصل المضي قدماً بعزيمة أكبر لتحقيق النصر النهائي الذي سيقضي على هذا الخطر الطويل الأمد مرة واحدة وإلى الأبد".

- 10في 9 آذار ، أعلن أن الحرب ستنتهي "قريباً جداً"، وأن إيران "اختفت تماماً. يمكننا اعتبار الأمر نجاحاً كبيراً الآن".

11- مرة أخرى أشاد بالنجاح خلال مؤتمر صحافي لتسليم وسام الشرف لثلاثة جنود أميركيين يوم 2 آذار ، قائلاً: "سنسود بسهولة... مهما كلف الأمر".

12- بعد أيام قليلة من بدء الحرب، وصف العملية بأنها نجاح كامل خلال مقابلة مع قناة ABC News في 2آذار . وصرح قائلاً: "لم يكن أحد غيري قادراً على القيام بذلك، وأنتم تعرفون ذلك".
