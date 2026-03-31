تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

تحرّك أوروبي واسع في ليبيا لاحتواء أزمة الهجرة غير النظامية

Lebanon 24
31-03-2026 | 05:25
A-
A+
تحرّك أوروبي واسع في ليبيا لاحتواء أزمة الهجرة غير النظامية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دشّن الاتحاد الأوروبي حراكاً دبلوماسياً واسعاً في ليبيا يهدف إلى بحث مشكلة الهجرة غير النظامية مع تزايد حوادث غرق قوارب المهاجرين المأساوية، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا سيقود إلى تفاهمات بين طرابلس وبروكسل بشأن الملفّ. 


وعقب مصرع 22 مهاجرا ظلوا عالقين لمدة ستة أيام على متن قارب مطاطي في البحر الأبيض المتوسط بعد انطلاقهم من السواحل الليبية، أجرى وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابيتريتيس، زيارة إلى بنغازي حيث التقى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.

وتصدّر ملف الهجرة غير النظامية المباحثات بين المشير حفتر وجيرابيتريتيس. وبحسب بيان أصدره الجيش فإن "الجانبين ناقشا أهمية التنسيق والتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية بما يخدم مصالح البلدين والمنطقة بشكل عامّ".

حلول لدول المنبع
تأتي هذه التحركات الأوروبية في ليبيا في وقتٍ تتزايد فيه حوادث غرق المهاجرين غير النظاميين رغم فتح السلطات في وقت سابق الباب أمام العودة الطوعية للآلاف من هؤلاء. 

وعلق نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد دوغة، على الأمر بالقول إنّ "مثل هذه الحوادث باتت تتكرر بشكل كبير، وهناك قناعة تامة خصوصا بين شعوب أفريقيا جنوب الصحراء أن الهجرة إلى أوروبا هي الحل أو المنقذ من المأساة التي تعيشها هذه الشعوب، وهذه ليست الحادثة الأولى بل تتكرر مئات المرات، وكثير منهم غرقوا في مثل هذه الحوادث".

وتابع دوغة في تصريح لـ "إرم نيوز": "أعتقد أن الدول الأوروبية لها دور كبير في هذا، خاصة أنها استغلت طوال عقود ضعف دول أفريقيا وقامت بالسيطرة على خيراتها دون أن تتخذ أي خطوات لصالح هذه الدول مثل خلق مواطن شغل في بلدانهم أو تحفيزهم على العمل داخل بلدانهم بل نهبت خيراتهم وجعلتهم دولا فقيرة".

وشدد على أنّ "هذا هو الدافع الأساسي الذي جعل المهاجرين غير الشرعيين يقومون بمحاولات للتوجه إلى أوروبا عبر قوارب محفوفة بالمخاطر".

ولفت دوغة إلى أنّ "أوروبا إذا كانت فعلاً جادّة في تقديم الحلول فلديها القدرة، مثلا عليها التعاون مع ليبيا للحد من هذه الهجرة ومكافحتها وذلك قبل دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد من خلال تزويد ليبيا باللوجستيات من معدات وآليات وأجهزة مراقبة، وأيضا عليها إيجاد حلول لدول منبع المهاجرين للحد من الهجرة".

وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة فإن أزمة المهاجرين في ليبيا تتفاقم بشكل كبير حيث يقترب عدد هؤلاء من مليون شخص قدموا من دول أفريقية ترزح تحت وطأة الحروب والنزاعات السياسية. 

واعتبر المحلل السياسي الليبي، إبراهيم اسويطي، أنّ "المحادثات الدبلوماسية بين المسؤولين الأوروبيين ونظرائهم الليبيين مؤخراً قد تعبد الطريق إلى اتفاقيات جديدة لتقديم دعم للسلطات يمكنها من إدارة ملف المهاجرين غير النظاميين لاسيما في ظلّ الانقسام السياسي الذي تعرفه البلاد والذي فاقم من هذه المشكلة".

وأوضح اسويطي في تصريح لـ "إرم نيوز" أنّ "ليبيا تواجه أوضاعاً أمنية وسياسية معقدة حيث لم تفلح بعد محاولات توحيد الأجهزة الشرطية والعسكرية الأمر الذي يزيد من صعوبة التصدي لقوارب الهجرة غير النظامية".

ورأى أن "أوروبا مطالبة بمزيد دعم البلاد في اتجاه توحيد مؤسساتها وتمكينها من معدات وأجهزة، وإيجاد حلول داخل دول المهاجرين نفسها".
 
الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية

قائد الجيش

الأوروبيين

نائب رئيس

دبلوماسي

رئيس حزب

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24