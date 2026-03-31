الصين تُعلن استعدادها لبذل جهود بناءة لإحلال السلام

دعت اليوم الثلاثاء الأطراف المتحاربة أي وأميركا وإسرائيل لوقف العمليات العسكرية فوراً ، معلنة أنها مستعدة لمواصلة تهدئة الوضع وبذل جهود بناءة لإحلال السلام.



وقال متحدث باسم الخارجية خلال مؤتمر صحافي إن تدعو جميع الأطراف إلى الهدوء والتحلي بضبط النفس وتجنب تصعيد التوتر، وفق .



وأضاف أن الصين تعارض بشدة أي هجوم مسلح على المنشآت النووية.



إلى ذلك أاشر المتحدث إلى ان الصيني ونظيره الباكستاني سيناقشان الوضع في إيران خلال زيارة الأخير إلى البلاد اليوم.



وأوضح أن البلدين يتبنيان مواقف متشابهة بشأن الدولية والإقليمية الرئيسية.







