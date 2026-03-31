مبادرة صينية باكستانية مشتركة.. خطة من 5 نقاط لوقف الحرب في المنطقة

دعت وباكستان إلى وقف فوري للحرب وإجراء محادثات سلام في أسرع وقت، وذلك خلال اجتماع في بكين شهد اتفاقاً على تعزيز التعاون بشأن الملف .

ووضع البلدان إطاراً لمبادرة مشتركة لإرساء الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، تستند إلى خطة من خمس نقاط تبدأ بوقف الأعمال الحربية وحماية المدنيين والبنية التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه، مع ضمان أمن الممرات الملاحية والمرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز.



وأكدت الحكومتان الصينية والباكستانية أن الحوار والدبلوماسية هما الخيار الوحيد لحل النزاعات، مع الالتزام بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها خلال المفاوضات.

وجاءت هذه المواقف عقب لقاء الصيني وانغ يي بنظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، حيث أيدت بكين جهود الوساطة التي تقودها إسلام آباد لتهدئة الوضع الناتج عن الضربات الأمريكية على في 28 شباط الماضي، في وقت أرسلت فيه طهران رداً على خطة الرئيس المكونة من 15 بنداً لإنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني.