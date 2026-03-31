عربي-دولي

اليابان تدخل مرحلة جديدة.. نشر صواريخ كروز بعيدة المدى لأول مرة

Lebanon 24
31-03-2026 | 14:11
اليابان تدخل مرحلة جديدة.. نشر صواريخ كروز بعيدة المدى لأول مرة
نشرت اليابان للمرة الأولى صواريخ كروز بعيدة المدى في قاعدة عسكرية بمحافظة كوماموتو جنوب غربي البلاد، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية، إذ وسّعت عملياً حدود الدستور السلمي الياباني.

ودفعت طوكيو بصواريخ من طراز "تايب 12" يصل مداها إلى ألف كيلومتر، ما يمنحها قدرة على استهداف مواقع بعيدة، بينها أهداف داخل الصين. كما نشرت، إلى جانب هذه الصواريخ التي يمكن إطلاقها من البر والبحر في معسكر كينغون في كوماموتو، قاذفات فائقة السرعة في معسكر لقوات الدفاع البري الذاتي في محافظة شيزوكا.

وبحسب "فايننشال تايمز"، تستعد اليابان أيضاً لتجهيز سفنها الحربية ومقاتلاتها الجوية بصواريخ "تايب 12" المصنعة محلياً خلال الأشهر المقبلة، فيما جهزت البحرية اليابانية أخيراً إحدى سفنها بالآليات اللازمة لإطلاق صواريخ "توماهوك" الأميركية.

وقال وزير الدفاع شينجيرو كويزومي إن هذه الصواريخ تشكل جزءاً أساسياً من جهود تعزيز قدرات الردع والاستجابة اليابانية، موضحاً أنها تتيح التعامل مع القوات المعادية من خارج منطقة التهديد، وتساعد على صد أي محاولة غزو بحري أو بري بشكل حاسم.

وجاء هذا التحرك مع تصاعد التوتر بين اليابان والصين، خصوصاً بعد مواقف يابانية سابقة بشأن تايوان، وما تبعها من تدهور دبلوماسي بين طوكيو وبكين. وقد انتقدت الصين هذا التحول، واعتبرت أنه يعكس ابتعاداً تدريجياً عن النهج السلمي التقليدي لليابان، فيما وصفت وسائل إعلام صينية الحكومة اليابانية بأنها تنحو نحو "العسكرة".
