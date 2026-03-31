اليابان تدخل مرحلة جديدة.. نشر صواريخ كروز بعيدة المدى لأول مرة

نشرت للمرة الأولى صواريخ بعيدة المدى في بمحافظة كوماموتو جنوب غربي البلاد، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية، إذ وسّعت عملياً حدود السلمي الياباني.



ودفعت بصواريخ من طراز "تايب 12" يصل مداها إلى ألف كيلومتر، ما يمنحها قدرة على استهداف مواقع بعيدة، بينها أهداف داخل . كما نشرت، إلى جانب هذه الصواريخ التي يمكن إطلاقها من البر والبحر في معسكر كينغون في كوماموتو، قاذفات فائقة السرعة في معسكر لقوات الدفاع البري الذاتي في محافظة شيزوكا.



وبحسب "فايننشال تايمز"، تستعد اليابان أيضاً لتجهيز سفنها الحربية ومقاتلاتها الجوية بصواريخ "تايب 12" المصنعة محلياً خلال الأشهر المقبلة، فيما جهزت البحرية أخيراً إحدى سفنها بالآليات اللازمة لإطلاق صواريخ "توماهوك" الأميركية.



وقال شينجيرو كويزومي إن هذه الصواريخ تشكل جزءاً أساسياً من جهود تعزيز قدرات الردع والاستجابة اليابانية، موضحاً أنها تتيح التعامل مع القوات المعادية من خارج منطقة التهديد، وتساعد على صد أي محاولة غزو بحري أو بشكل حاسم.



وجاء هذا التحرك مع تصاعد التوتر بين اليابان والصين، خصوصاً بعد مواقف يابانية سابقة بشأن تايوان، وما تبعها من تدهور بين طوكيو وبكين. وقد انتقدت الصين هذا التحول، واعتبرت أنه يعكس ابتعاداً تدريجياً عن النهج السلمي التقليدي لليابان، فيما وصفت وسائل إعلام صينية بأنها تنحو نحو "العسكرة".

