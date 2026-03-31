خسائر فادحة.. أكبر أسواق العالم تحت الضغط بسبب حرب إيران

31-03-2026 | 16:00
خسائر فادحة.. أكبر أسواق العالم تحت الضغط بسبب حرب إيران
كتب موقع "العربية":
تسببت حرب إيران في فوضى عارمة في الأسواق المالية، مما زاد من تردد بعض المستثمرين وصناع السوق في الإقبال على المخاطرة، وهو أمر جعل التداول أكثر صعوبة وتكلفة، في سيناريو تراقبه الجهات التنظيمية عن كثب.

وذكر مستثمرون ومتعاملون أن أكبر أسواق العالم، من سندات الخزانة الأميركية والذهب وحتى العملات، لم تسلم من هذه التداعيات. وفي أوروبا، ساهمت صناديق التحوط، التي تهيمن حالياً على تداول السندات، في تعزيز هذه التحركات من خلال تصفية عدد من مراكزها بسرعة هذا الشهر.

ويقول مستثمرون إنهم واجهوا صعوبة في بعض الأحيان في الحصول على أسعار أو تنفيذ صفقات خلال الأسابيع الأربعة المنقضية، إذ يخشى صناع السوق من المشاركة في مراكز كبيرة قد تصبح سريعاً غير مربحة، وفق "رويترز".

وقال راجيف دي ميلو، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "جاما لإدارة الأصول": "عندما نحاول التداول، يستغرق الأمر وقتاً أطول. يريد صناع السوق منا التحلي بمزيد من الصبر وتقسيم الصفقات إلى أحجام أصغر"، مضيفاً أن الفجوات اتسعت بين سعر الشراء الذي يستهدفه صناع السوق للأصل وسعر بيعه المستهدف. وأوضح "نتيجة لذلك، قلص الجميع أحجام مراكزهم".

وارتفعت مؤشرات تقلبات مختلفة إلى مستويات شهدتها خلال أزمات سوق سابقة، ومنها مؤشرات الأسهم والسندات والنفط والذهب. وظهرت تصدعات حتى في أسواق السندات الحكومية التي تتسم عادة بقوة التداولات ووفرة السيولة، وهي حجر زاوية في التمويل العالمي، تضررت بشدة من خشية المستثمرين من مخاطر التضخم.

أحدث أعراض الضغوط على الأسواق
ويقول بنك "مورغان ستانلي" إن الفارق بين أسعار العروض والأسعار المطلوبة على سندات الخزانة الأميركية الجديدة لأجل عامين، وهو مقياس رئيسي على متانة السوق وتكلفة معاملات الأوراق المالية الأكثر تداولاً، زاد بنسبة 27% تقريباً في مارس مقارنة بمستويات فبراير، مما يشير إلى أن المتعاملين يفرضون علاوة أعلى لتحمل المخاطر.

ومن المؤكد أن أحدث أعراض الضغوط على الأسواق شوهدت من قبل خلال فترات اضطراب سابقة، كما حدث خلال رسوم "يوم التحرير" الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيسان الماضي وجائحة كوفيد-19 في 2020. لكن هذه الموجة من التقلبات جاءت في وقت شهدت فيه الأسواق حالة توسع، إذ استغل المستثمرون ارتفاعاً كبيراً في جميع فئات الأصول، مما يشير إلى احتمال حدوث تصحيح أكبر إذا استمرت الحرب لوقت أطول وتبخرت السيولة.

التبعات السلبية
وفي أوروبا، ظهرت التبعات السلبية بشكل أوضح في سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، إذ احتسب المتعاملون بسرعة أثر تطبيق زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من البنوك المركزية.

وقال دانيال أكسان، الرئيس المشارك لقسم أسعار الفائدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "مورغان ستانلي"، إن السيولة "انخفضت بشكل حاد" في مرحلة ما، إذ وصلت إلى 10% فقط من المستويات المعتادة، مضيفاً أن وضع غياب السيولة وتحركات الأسعار "ذكرني بأيام كوفيد".

وقالت ثلاث هيئات معنية بتنظيم الشؤون المالية في أوروبا إن التوتر الجيوسياسي المستمر، وبالتحديد الحرب في الشرق الأوسط، يشكل مخاطر جسيمة على المشهد المالي العالمي من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط التضخمية المحتملة وضعف النمو الاقتصادي، وكررت هذه الهيئات تحذيرها بشأن تأثير التقلبات على السيولة ومخاطر التأرجح المفاجئ في الأسعار.

ولا يزال التداول طبيعياً حتى الآن، لكن قلة المشترين زادت في وقت يسارع فيه مستثمرون إلى تقليل المخاطر والتحول إلى النقد، مما يدفع المتعاملين بدورهم إلى التردد في اتخاذ القرارات.

أزمة سيولة مع غياب المتعاملين
وقال توم دي جالوما، العضو المنتدب في قسم تداول أسعار الفائدة العالمية في شركة "ميشلر فاينانشال" للوساطة المالية: "خسرت الشركات الكثير من الأموال، سواء في جانب البيع أو جانب الشراء، لدرجة الوصول إلى أزمة سيولة مع غياب المتعاملين"، في إشارة إلى سوق سندات الخزانة الأميركية.

ورغم أن أحجام التداول في سندات الخزانة زادت، يقول محللون إن بعض هذه الصفقات تمت بدافع الضرورة وليس بالاختيار. وقال إيلي كارتر، محلل أسعار الفائدة الأميركية في "مورغان ستانلي": "مع اتساع الفارق بين السعر المعروض والسعر المطلوب، يصبح تنفيذ الصفقة أكثر تكلفة وأقل جاذبية للدخول في صفقات، لكن حقيقة أنك لا تزال ترى أحجاماً عالية للغاية تشير إلى أن بعض هذه الصفقات شكلت عمليات تخارج من مراكز أو تصفية قسرية".

ومثلت عمليات البيع الكبيرة في السندات الأوروبية على وجه الخصوص مثالاً على التأثير الذي قد تحدثه صناديق التحوط على هذه السوق في أوقات الضغوط، وهو خطر أشار إليه بنك إنجلترا تحديداً في ظل نمو أثرها بسرعة في السنوات القليلة الماضية. وأظهرت أحدث بيانات "تريد ويب" لعام 2025 أن صناديق التحوط صارت تشكل أكثر من 50% من أحجام التداول في أسواق السندات الحكومية في بريطانيا ومنطقة اليورو.

الصناديق تكبدت خسائر فادحة
ويوفر وجود تلك الصناديق في أسواق السندات السيولة في الأوقات الجيدة، لكن الكثير منها تكالب على نفس الصفقات، والتي سرعان ما ثبت أن بعضها خاسر. وأفادت ثلاثة مصادر استثمارية في مجال صناديق التحوط بأن هذه الصناديق تكبدت خسائر فادحة بسبب رهانها على خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.

وقال برونو بنشيمول، رئيس قطاع تداول السندات الحكومية الأوروبية في بنك "كريدي أجريكول"، إن صناديق التحوط تكبدت خسائر أيضاً في صفقات راهنت على تزايد حدة منحنيات العوائد الأوروبية، وفي صفقات افترضت بقاء الفجوة بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية ضيقة. وأضاف أن قيامهم جميعاً بتصفية نفس المراكز في ذات الوقت دفع تجار السندات إلى توسيع الفارق بين السعر المعروض والسعر المطلوب. وقال أكسان من "مورغان ستانلي" إن تقليل صناديق التحوط للمخاطر في وقت واحد "يزيد من حدة التقلبات".

ضغوط للفوز بالأعمال
لكن صناع السوق ما زالوا يواجهون ضغوطاً للفوز بالأعمال حتى مع تقليل العملاء لتكرار وحجم الصفقات. وقال ساجار سامبراني، وهو من كبار متعاملي خيارات العملات في بنك "نومورا"، إن أسعار الطلبات الكبيرة زادت مقارنة بظروف السوق العادية لمراعاة مخاطر السوق، لكنه أضاف: "على عكس المتوقع، فإن أسعار الطلبات الصغيرة أصبحت أقل من المعتاد، إذ يسعى صناع السوق جاهدين للاستفادة من انخفاض تدفقات العملاء".

لكن هذا ليس ممكناً في بعض الأحيان. ففي سوق الذهب، التي تتأثر بشدة بأسعار الفائدة، قال موكيش ديف، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "أرافالي لإدارة الأصول"، إن هناك أياماً غاب فيها صناع السوق تماماً، مما يشير إلى العزوف عن إجراء معاملات. وتراجع سعر الذهب، وهو عادة من أصول الملاذ الآمن، هذا الشهر بعد ارتفاع قياسي في 2025. وقال ديف: "لا يريدون جني المال في الوقت الحالي، ولا يريدون خسارة المال من خلال التواجد في السوق. إذا أتيحت لهم الفرصة، فإنهم لا يريدون التواجد في السوق".

