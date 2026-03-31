تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قرار أثار الغضب.. واشنطن تغلق ممراً حدودياً مع كندا

Lebanon 24
31-03-2026 | 16:13
A-
A+
قرار أثار الغضب.. واشنطن تغلق ممراً حدودياً مع كندا
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إغلاق معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا كان يستخدمه السكان المحليون منذ عقود، في خطوة قالت واشنطن إنها تأتي في إطار تعزيز الأمن.

وبحسب القرار، سيُغلق ابتداءً من الأول من تموز المقبل ممر بطول 14 كيلومتراً يربط بين كوتس في مقاطعة ألبرتا الكندية وسويت غراس في ولاية مونتانا الأميركية أمام حركة الكنديين.

وكان معبر "بوردر رود" يمر عبر أراضٍ في مونتانا، فيما تولت مقاطعة وارنر في ألبرتا إدارته وصيانته لسنوات طويلة، مع استخدامه من سكان الجانبين للتنقل مشياً بحرية.

وأثار القرار اعتراضات من متضررين في البلدين، إذ وصفه المواطن الكندي روس فورد بأنه "مؤسف"، مشيراً إلى أن السكان استفادوا من حرية الوصول إلى هذا الطريق لنحو 80 عاماً. كما اعتبر الأميركي روجرت هورغوس أن الإغلاق "سخيف"، لافتاً إلى أن الكنديين كانوا يعتنون بالطريق جيداً عبر تسويته وصيانته.

في المقابل، أعلن وزير النقل في ألبرتا ديفين دريشن أن هناك خططاً لإنشاء طريق موازٍ على الجانب الكندي من الحدود، على أن تبدأ الأعمال في نيسان. وأوضح أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أبلغت الجانب الكندي بأنها ستشدد تطبيق القانون في هذه المنطقة وغيرها من الأراضي الأميركية الحدودية.

وأضاف أن الخطوات اللازمة اتُخذت لتسريع إنشاء الطريق الجديد، بالتعاون مع مقاطعة وارنر، لضمان استمرار وصول السكان المحليين في ألبرتا إلى المنطقة من الجانب الكندي. (سكاي نيوز)
Advertisement
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24