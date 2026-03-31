قرار أثار الغضب.. واشنطن تغلق ممراً حدودياً مع كندا

قررت الأميركي إغلاق معبر حدودي بين وكندا كان يستخدمه السكان المحليون منذ عقود، في خطوة قالت إنها تأتي في إطار تعزيز الأمن.



وبحسب القرار، سيُغلق ابتداءً من الأول من المقبل ممر بطول 14 كيلومتراً يربط بين كوتس في مقاطعة ألبرتا الكندية وسويت غراس في ولاية مونتانا الأميركية أمام حركة الكنديين.



وكان معبر "بوردر رود" يمر عبر أراضٍ في مونتانا، فيما تولت مقاطعة وارنر في ألبرتا إدارته وصيانته لسنوات طويلة، مع استخدامه من سكان الجانبين للتنقل مشياً بحرية.



وأثار القرار اعتراضات من متضررين في البلدين، إذ وصفه المواطن الكندي روس فورد بأنه "مؤسف"، مشيراً إلى أن السكان استفادوا من حرية الوصول إلى هذا الطريق لنحو 80 عاماً. كما اعتبر الأميركي روجرت هورغوس أن الإغلاق "سخيف"، لافتاً إلى أن الكنديين كانوا يعتنون بالطريق جيداً عبر تسويته وصيانته.



في المقابل، أعلن وزير النقل في ألبرتا ديفين دريشن أن هناك خططاً لإنشاء طريق موازٍ على الجانب الكندي من الحدود، على أن تبدأ الأعمال في نيسان. وأوضح أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أبلغت الجانب الكندي بأنها ستشدد تطبيق القانون في هذه المنطقة وغيرها من الأراضي الأميركية الحدودية.



وأضاف أن الخطوات اللازمة اتُخذت لتسريع إنشاء ، بالتعاون مع مقاطعة وارنر، لضمان استمرار وصول السكان المحليين في ألبرتا إلى المنطقة من الجانب الكندي. (سكاي نيوز)

