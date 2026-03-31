تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
قرار أثار الغضب.. واشنطن تغلق ممراً حدودياً مع كندا
Lebanon 24
31-03-2026
|
16:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
إغلاق معبر حدودي بين
الولايات المتحدة
وكندا كان يستخدمه السكان المحليون منذ عقود، في خطوة قالت
واشنطن
إنها تأتي في إطار تعزيز الأمن.
وبحسب القرار، سيُغلق ابتداءً من الأول من
تموز
المقبل ممر بطول 14 كيلومتراً يربط بين كوتس في مقاطعة ألبرتا الكندية وسويت غراس في ولاية مونتانا الأميركية أمام حركة الكنديين.
وكان معبر "بوردر رود" يمر عبر أراضٍ في مونتانا، فيما تولت مقاطعة وارنر في ألبرتا إدارته وصيانته لسنوات طويلة، مع استخدامه من سكان الجانبين للتنقل مشياً بحرية.
وأثار القرار اعتراضات من متضررين في البلدين، إذ وصفه المواطن الكندي روس فورد بأنه "مؤسف"، مشيراً إلى أن السكان استفادوا من حرية الوصول إلى هذا الطريق لنحو 80 عاماً. كما اعتبر الأميركي روجرت هورغوس أن الإغلاق "سخيف"، لافتاً إلى أن الكنديين كانوا يعتنون بالطريق جيداً عبر تسويته وصيانته.
في المقابل، أعلن وزير النقل في ألبرتا ديفين دريشن أن هناك خططاً لإنشاء طريق موازٍ على الجانب الكندي من الحدود، على أن تبدأ الأعمال في نيسان. وأوضح أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أبلغت الجانب الكندي بأنها ستشدد تطبيق القانون في هذه المنطقة وغيرها من الأراضي الأميركية الحدودية.
وأضاف أن الخطوات اللازمة اتُخذت لتسريع إنشاء
الطريق الجديد
، بالتعاون مع مقاطعة وارنر، لضمان استمرار وصول السكان المحليين في ألبرتا إلى المنطقة من الجانب الكندي. (سكاي نيوز)
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24