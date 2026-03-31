خلاف يتصاعد.. إسرائيل تجمّد بيع السلاح لفرنسا

أوقفت ، الثلاثاء، بيع منتجاتها الدفاعية إلى ، بحسب ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر إسرائيلية رفيعة.



ووفقاً للصحيفة، فإن يسرائيل كاتس أصدر أمراً رسمياً بوقف هذه الصفقات، فيما أشارت المصادر إلى أن قراراً بهذا الحجم لا يمكن فصله عن توجه سياسي على مستوى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وبررت المصادر الخطوة بما وصفته بـ"الموقف العدائي" الذي انتهجته فرنسا تجاه إسرائيل خلال العامين الماضيين، ما دفع إلى إعادة النظر في مستوى الثقة المرتبط بمشاركة المنتجات الدفاعية مع .



وأضاف مسؤول إسرائيلي أن قرار إيمانويل ماكرون عدم السماح لطائرات أميركية محملة بإمدادات عسكرية إلى إسرائيل بعبور الأجواء شكّل نقطة التحول التي سرّعت اتخاذ القرار.



كما اتهمت المصادر فرنسا بعدم اتخاذ خطوات ضد الحكومة لتفكيك " "، بل بمحاولة تقييد إسرائيل في مواجهتها مع الحزب.



وبحسب المعلومات نفسها، فإن العقود القائمة ستبقى سارية، في حين ستظل الشركات الخاصة قادرة على إبرام صفقات جديدة. كما أشارت المصادر إلى أن إسرائيل قد تواصل شراء منتجات دفاعية من فرنسا إذا أبدت باريس استعداداً لذلك، رغم تراجع هذه المشتريات في السنوات الأخيرة.



وكان الرئيس الأميركي قد انتقد الموقف الفرنسي، معتبراً أن منع مرور طائرة محملة بإمدادات عسكرية إلى إسرائيل عبر الأجواء الفرنسية خطوة لافتة. (

Advertisement