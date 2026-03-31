بزشكيان: أي تدخل خارجي في هذه الحرب سيؤدي إلى عواقب وخيمة

أكد مسعود بزشكيان أن الحل الوحيد لتطبيع الأوضاع في المنطقة هو "إنهاء العدوان" الأميركي ضد .

وقال بزشكيان في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس ، أنطونيو كوستا، نحن لم نسع في أي فترة إلى التوتر والحرب ولدينا الإرادة الضرورية لإنهاء هذه الحرب مع مراعاة بعض الشروط، وخصوصا وجود الضمانات لعدم تكرار العدوان".

وأشار بزشكيان إلى أن الهجوم على إيران خلال عملية التفاوض يدل على أن غير مستعدة للدبلوماسية وتسعى لإملاء شروطها فقط.

وحذر بزشكيان من التدخل الخارجي في النزاع، مشيرا إلى أن "أي تدخل خارجي بأي ذريعة في هذه الحرب وهذا الوضع في المنطقة سيؤدي إلى عواقب وخيمة".

ودعا الرئيس إلى إعادة النظر في سياستها تجاه إيران.