عربي-دولي
سلسلة حوادث مروّعة في دولة عربية.. قتلى وجرحى في ثلاث ولايات
Lebanon 24
04-04-2026
|
23:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
قُتل شخصان وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة جدًا، جراء حادث سير مروّع وقع
على الطريق
الوطني رقم 46، عند مستوى بلدية طولقة ودائرة تيشانة في ولاية
بسكرة
جنوب شرق
الجزائر
.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، عبر صفحتها الرسمية على "
فيسبوك
"، أنها تدخلت مساء السبت إثر تلقيها بلاغًا عن حادث ناتج عن انحراف سيارة وانقلابها.
وقدّمت فرق الإنقاذ الإسعافات الأولية للمصابين في المكان، قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج، فيما حُوّلت جثتا الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثامين في المستشفى ذاتها، مع فتح تحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.
وفي حادث منفصل، لقي شخصان، يبلغان من العمر 47 و50 سنة، مصرعهما، وأُصيب آخر بجروح خطيرة، إثر تصادم عنيف بين مركبة وشاحنة في ولاية المدية، حيث نُقل المصاب إلى المستشفى في حالة حرجة.
أما في ولاية الأغواط، ارتفعت حصيلة الحادث المروري الذي وقع بين مركبة وحافلة في تصادم مباشر على الطريق الوطني رقم 1 في حاسي الرمل إلى 6 قتلى، فيما تلقى المُصاب الوحيد في الحادث الإسعافات الأولية في موقع الحادث وتم نقله إلى المستشفى المحلي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
Advertisement
