تركيا تواصل جهودها الإقليمية لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة

أعلن مصدر حكومي لوكالة "نوفوستي" أن ، بالتنسيق مع دول من ، تواصل مبادراتها لاستئناف المفاوضات بين والولايات المتحدة، لكنها لم تسفر بعد عن نتائج ملموسة.



وقال المصدر للوكالة: "تبذل تركيا، بالتنسيق مع شركائها الإقليميين، جهودا لاستئناف الحوار بين الأطراف، ولكن في هذه المرحلة لم تفض هذه المبادرات إلى اتفاقيات ملموسة".



وأضاف أن الاتصالات مستمرة على مستويات مختلفة، وتجري مناقشة الأشكال والمنصات المحتملة، لكن من السابق لأوانه الحديث عن نتائج عملية.



وتابع: "سيستمر العمل في هذا الاتجاه، حيث لا يزال هناك اهتمام بتخفيف التوترات وإطلاق عملية التفاوض".





