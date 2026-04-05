البابا لاوون في عيد الفصح: من له سلطة إشعال الحروب فليختر السلام

دعا اليوم الأحد في الأول الذي يحييه منذ توليه السدة البابوية، كل "من له سلطة إشعال الحروب" إلى اختيار السلام.





وقال البابا في بركته لروما والعالم: "من يحمل سلاحا فليُلقِه! ومن له سلطة إشعال الحروب فليختر السلام! لا سلام يفرض بالقوة، بل بالحوار، ولا بإرادة السيطرة على الآخر، بل بلقائه".





أضاف: "بدأنا نعتاد على العنف ونستسلم له، وصرنا لا نبالي. لا نبالي بموت آلاف الأشخاص، ولا نبالي أمام نتائج الكراهية والانقسامات التي تثيرها الصراعات"، متابعا "لا نبالي بالعواقب الاقتصادية والاجتماعية التي تنجم عنها، والتي نراها كلنا".

Advertisement