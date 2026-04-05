بعد انذار الرئيس الاميركي لايران.. غراهام: ترامب جاد

قال عضو الأميركي عن الحزب ليندسي غراهام إن عازم حرية الملاحة في مضيق هرمز.





وأضاف غراهام أن جاد في إنذاره لإيران، مشيراً إلى أنه إما أن تقوم بفتح مضيق هرمز، أو تواجه رداً عسكرياً واسعاً يستهدف بنيتها التحتية الحيوية.

وأعرب عن أمله في إمكانية إعادة فتح المضيق وتأمين اليورانيوم المخصب عبر الوسائل الدبلوماسية، معتبراً أن ذلك سيكون النتيجة المثلى للمنطقة وللعالم.

وأوضح أن نافذة الدبلوماسية آخذة في الانغلاق، موجهاً رسالة إلى قال فيها: "اختاري بحكمة، واختاري بسرعة".



وهدّد ترامب، الأحد، إيران بقصف جسورها ومحطاتها للطاقة الثلاثاء ما لم تقم بإعادة فتح مضيق هرمز.



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "سيكون الثلاثاء يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، معا في حزمة واحدة، في إيران. لن يكون هناك شيء مشابه له".



أضاف بنبرة حادة: "افتحوا المضيق اللعين، أيها الأوغاد المجانين، وإلا فستعيشون في الجحيم".



وكان الرئيس الأميركي ذكّر إيران السبت بأن المهلة التي منحها إياها لابرام اتفاق يضع حدا للحرب وإعادة فتح المضيق، تنقضي خلال 48 ساعة، متوعدا إياها بـ"الجحيم" في حال لم تتجاوب مع ما يطلبه.