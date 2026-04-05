Advertisement

بعد انذار الرئيس الاميركي لايران.. غراهام: ترامب جاد

05-04-2026 | 11:41
بعد انذار الرئيس الاميركي لايران.. غراهام: ترامب جاد
قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام إن الرئيس دونالد ترامب عازم على استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.


وأضاف غراهام أن ترامب جاد في إنذاره لإيران، مشيراً إلى أنه إما أن تقوم بفتح مضيق هرمز، أو تواجه رداً عسكرياً واسعاً يستهدف بنيتها التحتية الحيوية.
 وأعرب عن أمله في إمكانية إعادة فتح المضيق وتأمين اليورانيوم المخصب عبر الوسائل الدبلوماسية، معتبراً أن ذلك سيكون النتيجة المثلى للمنطقة وللعالم.
 وأوضح أن نافذة الدبلوماسية آخذة في الانغلاق، موجهاً رسالة إلى إيران قال فيها: "اختاري بحكمة، واختاري بسرعة".

وهدّد  ترامب، الأحد، إيران بقصف جسورها ومحطاتها للطاقة الثلاثاء ما لم تقم بإعادة فتح مضيق هرمز.

 وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "سيكون الثلاثاء يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، معا في حزمة واحدة، في إيران. لن يكون هناك شيء مشابه له".

 أضاف بنبرة حادة: "افتحوا المضيق اللعين، أيها الأوغاد المجانين، وإلا فستعيشون في الجحيم".

 وكان الرئيس الأميركي ذكّر إيران السبت بأن المهلة التي منحها إياها لابرام اتفاق يضع حدا للحرب وإعادة فتح المضيق، تنقضي خلال 48 ساعة، متوعدا إياها بـ"الجحيم" في حال لم تتجاوب مع ما يطلبه.
Advertisement
ترامب وإيران.. هل يكرر الرئيس الأميركي خطأ كلينتون؟
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 07:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي لدى إسرائيل: ترامب لن يسمح لإيران بخداعه أو كسب الوقت
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 07:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط تهبط 12% بعد تمديد ترامب المهلة الممنوحة لإيران
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 07:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت نقلا عن مصدر مسؤول: تم إطلاع إسرائيل مسبقا على قرار الرئيس ترامب بتأجيل الإنذار النهائي لإيران
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 07:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

دونالد ترامب

مجلس الشيوخ

على استعادة

دبلوماسي

الجمهوري

عضو مجلس

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
23:55 | 2026-04-05
Lebanon24
23:37 | 2026-04-05
Lebanon24
23:29 | 2026-04-05
Lebanon24
23:21 | 2026-04-05
Lebanon24
23:18 | 2026-04-05
Lebanon24
23:15 | 2026-04-05
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
