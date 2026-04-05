تقديرات إسرائيلية عن انهيار المحادثات بين واشنطن وطهران

أفادت صحيفة "هآرتس" نقلاً عن مصدر إسرائيلي بأن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن المحادثات بين واشنطن وطهران مرشحة للانهيار مع استمرار فجوة الشروط بين الطرفين، وأن محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحملة وتمديد المهلة الأخيرة تعكس سعيه لاستنفاد المسار الدبلوماسي قبل اتخاذ خطوات عسكرية أوسع.
وأضاف المصدر أن إسرائيل تمتلك “بنك أهداف” يمكن تحقيقها إذا مضى ترمب في تهديداته بشن هجمات على منشآت الطاقة والبنية التحتية الإيرانية، وأن الجيش الاسرائيلي يستعد أيضاً لسيناريو تُظهر فيه الحكومة الإيرانية الحالية مرونة أو توافق على اتفاق لوقف إطلاق النار، رغم أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود تقريباً.