تقديرات إسرائيلية عن انهيار المحادثات بين واشنطن وطهران

أفادت صحيفة "هآرتس" نقلاً عن مصدر إسرائيلي بأن التقديرات في تشير إلى أن المحادثات بين وطهران مرشحة للانهيار مع استمرار فجوة الشروط بين الطرفين، وأن محاولة الرئيس الأميركي لإنهاء الحملة وتمديد المهلة الأخيرة تعكس سعيه لاستنفاد المسار الدبلوماسي قبل اتخاذ خطوات عسكرية أوسع.

وأضاف المصدر أن تمتلك “بنك أهداف” يمكن تحقيقها إذا مضى في تهديداته بشن هجمات على منشآت الطاقة والبنية التحتية ، وأن الجيش الاسرائيلي يستعد أيضاً لسيناريو تُظهر فيه الحكومة الإيرانية الحالية مرونة أو توافق على اتفاق لوقف إطلاق النار، رغم أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود تقريباً.