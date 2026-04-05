Advertisement

مجموعة عراقية دخلت الحرب.. هذا ما يُعرف عنها

05-04-2026 | 23:55
أعلنت مجموعة عراقية تُطلق على نفسها اسم "سرايا أولياء الدم" تبني هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت عدداً من دول المنطقة، في تصعيد جديد تزامن مع تصاعد التهديدات ضد المصالح الأميركية.

وأظهر تسجيل مصوّر لحظة إطلاق المسيّرات من داخل شاحنة مدنية "تريلة"، باتجاه الكويت والأردن وسوريا، فيما بدت الطائرات تُجهز وتُطلق بشكل متسلسل، في مشهد حمل رسائل واضحة بشأن القدرة على تنفيذ هجمات بأساليب غير تقليدية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تهديدات أطلقتها "حركة النجباء"، توعدت فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف المصالح والقواعد ومحطات الطاقة التابعة للولايات المتحدة في المنطقة، في ربط مباشر بين هذا التصعيد والحرب الدائرة في الإقليم.

وبرز اسم "سرايا أولياء الدم" منذ عام 2020 مع تبني هجمات ضد أرتال دعم لوجستي داخل العراق، قبل أن يعود إلى الواجهة في هجوم أربيل عام 2021، وسط تقديرات ترجح ارتباطه بفصائل أكبر مثل "عصائب أهل الحق" و"كتائب سيد الشهداء" و"كتائب حزب الله"، ما يجعله أقرب إلى واجهة إعلامية ضمن شبكة أوسع من الجماعات المسلحة.

وفي وقت سابق، دعت 6 دول في المنطقة الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات لوقف الهجمات التي تنفذها الفصائل المسلحة ضد دول الجوار.

وقالت هذه الدول، في بيان مشترك، إنها تدين "بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية السافرة"، معتبرة أنها تمثل "انتهاكًا صارخًا" لسيادتها وسلامة أراضيها، سواء نُفذت بشكل مباشر أو عبر "وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة"، مع إشارة خاصة إلى الهجمات التي تنطلق من العراق ضد عدد من الدول ومنشآتها وبنيتها التحتية.

ويُعرف هذا الفصيل بتبني عمليات تستهدف قواعد ومنشآت عسكرية داخل العراق وخارجه، إضافة إلى مواقع في إقليم كردستان، ضمن نمط عملياتي تصاعد أخيراً مع اتساع الحرب بين واشنطن وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. (ارم)
Advertisement
