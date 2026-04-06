أسقط طائرة "اف-35" أميركيّة... ما هي مواصفات نظام الدفاع الجوي الإيرانيّ "3 خرداد"؟

ذكر موقع " "، أنّ الصاروخي ذاتية الحركة، من طراز "3 خرداد"، تُضنّف ضمن المنظومات الحديثة القادرة على استهداف مختلف أنواع الطائرات الغربية المتطورة.



ووفقا لخبراء عسكريين، يُعتقد أن نظام الدفاع الجوي "3 خرداد" تمكن من رصد وإلحاق أضرار جسيمة بالطائرة الأميركية الشبحية من الجيل الخامس " لايتنينغ"، ما اضطرها للهبوط اضطراريا.

كما سجل النظام إسقاط عدة طائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية من نوع "إم كيو-9 ريبر"، بما في ذلك تدمير واحدة يوم الخميس الماضي.



ويستخدم نظام "3 خرداد" عدة أنواع من الصواريخ، تبدأ بالصواريخ الثقيلة التي يصل مداها إلى 200 كيلومتر وارتفاعها إلى 30 كيلومترا، وصولا إلى صواريخ خفيفة للتعامل مع الأهداف على مسافة 30 كيلومترا وارتفاع يصل إلى 20 كيلومترا. كما يمكنه مهاجمة أربعة أهداف في وقت واحد باستخدام ثمانية صواريخ.



ويتمتع رادار المنظومة بقدرة رصد الأهداف على مدى يصل إلى 350 كيلومترا، بينما تتميّز المنصة الذاتية الحركة "TELAR" بمناورة عالية حتى على التضاريس الوعرة.



ويُعتبر نظام "3 خرداد" العمود الفقري لشبكة الدفاع الجوي الإيرانية، حيث يجمع بين قوة المناورة والقدرات المتعددة الأبعاد في الاشتباك. (روسيا اليوم)