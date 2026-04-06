ما جديد المفاوضات الإيرانية - الأميركية؟ مسؤول يكشف

أكد المتحدث باسم الخارجية بقائي، الاثنين، أن جهزت ردودها على في ما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار بين الجانبين، مشيراً إلى أنها ستعلن عنها في الوقت المناسب.





وقال بقائي في تصريح له: "صغنا ردودنا على أميركا، وسنعلن عنها صراحة في الوقت المناسب".



وتابع: "صغنا مجموعة المطالب التي كانت ولا تزال لدينا بناء على مصالحنا واعتباراتنا".



وأضاف بقائي: "لم يكن مقترح المواد الـ15 الأميركي مقبولا بالنسبة لنا بأي شكل من الأشكال".



وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "المواقف طرحت ونقلت عبر الوسطاء منذ البداية، ولا يزال من الطبيعي أن يستمر نقل الرسائل".



كذلك، قال إنه "ليس غريباً أن ينقل الوسطاء وجهات نظر الطرفين، المواقف طرحت ونقلت عبر الوسطاء منذ البداية، ومن الطبيعي أن تستمر عملية تبادل الرسائل".



وذكر أن كانت تعرف مسبقاً ما تريده وما هي الخطوط الحمراء التي لا تقبل تجاوزها، وموقفها واضح.



أيضاً، لفت بقائي إلى أن "التفاوض لا يتوافق بأي حال من الأحوال مع الإنذارات، أو الجرائم أو التهديد بارتكاب جريمة حرب".

