ما جديد المفاوضات الإيرانية - الأميركية؟ مسؤول يكشف

06-04-2026 | 06:28
ما جديد المفاوضات الإيرانية - الأميركية؟ مسؤول يكشف
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، أن طهران جهزت ردودها على الولايات المتحدة في ما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار بين الجانبين، مشيراً إلى أنها ستعلن عنها في الوقت المناسب.


وقال بقائي في تصريح له: "صغنا ردودنا على أميركا، وسنعلن عنها صراحة في الوقت المناسب".

وتابع: "صغنا مجموعة المطالب التي كانت ولا تزال لدينا بناء على مصالحنا واعتباراتنا".

وأضاف بقائي: "لم يكن مقترح المواد الـ15 الأميركي مقبولا بالنسبة لنا بأي شكل من الأشكال".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "المواقف طرحت ونقلت عبر الوسطاء منذ البداية، ولا يزال من الطبيعي أن يستمر نقل الرسائل".

كذلك، قال إنه "ليس غريباً أن ينقل الوسطاء وجهات نظر الطرفين، المواقف طرحت ونقلت عبر الوسطاء منذ البداية، ومن الطبيعي أن تستمر عملية تبادل الرسائل".

وذكر أن إيران كانت تعرف مسبقاً ما تريده وما هي الخطوط الحمراء التي لا تقبل تجاوزها، وموقفها واضح.

أيضاً، لفت بقائي إلى أن "التفاوض لا يتوافق بأي حال من الأحوال مع الإنذارات، أو الجرائم أو التهديد بارتكاب جريمة حرب".
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو كلّف مستشاره رون ديرمر بمتابعة المفاوضات الأميركية الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 18:11:43 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة ستعقد في القنصلية العمانية في جنيف
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 18:11:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: المفاوضات الإيرانية الأميركية اقتصرت على البرنامج النووي
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 18:11:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الصورة الأولى للوفد الايراني في مسقط قبل بدء المفاوضات الأميركية الايرانية
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 18:11:43 Lebanon 24 Lebanon 24

