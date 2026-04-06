إيران سلّمت ردّها على المقترح الأميركيّ... ماذا يتضمّن؟

كشفت وكالة "إرنا"، أنّ قدمت ردها لباكستان على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب.

وأشارت الوكالة الإيرانيّة، إلى أنّ إيران رفضت وقف إطلاق النار، وأكدت ضرورة إنهاء الحرب بشكل دائم مع احترام مطالبها.

وأضافت أنّ ردّ إيران يتضمن مطالب تشمل إنهاء النزاعات في المنطقة، وبروتوكولاً للمرور الآمن عبر .

وفي هذا السياق، قال مسؤول أميركيّ لموقع "أكسيوس"، إنّ " تسلمت ردّ إيران المكوّن من 10 نقاط لإنهاء الحرب".

وأضاف أنّ "ردّ إيران مُتشدّد وغير واضح ما إذا كان سيؤول إلى حلّ دبلوماسيّ".