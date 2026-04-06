|
عربي-دولي
إيران سلّمت ردّها على المقترح الأميركيّ... ماذا يتضمّن؟
Lebanon 24
06-04-2026
|
10:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وكالة "إرنا"، أنّ
إيران
قدمت ردها لباكستان على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب.
وأشارت الوكالة الإيرانيّة، إلى أنّ إيران رفضت وقف إطلاق النار، وأكدت ضرورة إنهاء الحرب بشكل دائم مع احترام مطالبها.
وأضافت أنّ ردّ إيران يتضمن مطالب تشمل إنهاء النزاعات في المنطقة، وبروتوكولاً للمرور الآمن عبر
مضيق هرمز
.
وفي هذا السياق، قال مسؤول أميركيّ لموقع "أكسيوس"، إنّ "
واشنطن
تسلمت ردّ إيران المكوّن من 10 نقاط لإنهاء الحرب".
وأضاف أنّ "ردّ إيران مُتشدّد وغير واضح ما إذا كان سيؤول إلى حلّ دبلوماسيّ".
