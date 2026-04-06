تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بعد تلقيه الرد الإيراني.. ماذا أعلن ترامب؟

Lebanon 24
06-04-2026 | 12:49
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تلقى ردا إيرانيا على العرض الأميركي، مشيرا إلى أنه كان "مهما"، لكنه لا يزال "ليس جيدا بما فيه الكفاية".

في تصعيد جديد جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده لإيران محذرا من استهدافها إن رفضت الاستسلام خلال الحرب التي تشنها بمشاركة إسرائيل، مؤكدا أن "الثلاثاء هو الموعد النهائي".

وقال ترامب في تصريحاته للصحفيين في إطلالة له برفقة زوجته ميلانا ترامب من على شرفة البيت الأبيض: "الإيرانيون يرفضون الاستسلام، ولن أذهب أبعد من ذلك لأن هناك أموراً أخرى أسوأ من تدمير محطات الطاقة والجسور"، مضيفا: "نحن نبيدهم في إيران، وإذا رفضوا الاستسلام لن تتبقى لديهم محطات طاقة أو جسور".

وشدد على أن "الحرب تتعلق بأمر واحد وهو ألا تملك إيران أسلحة نووية"، مبرراً استخدامه "لغة فظة" على منصات التواصل بقوله: "استخدمت اللغة الفظة على منصة تروث سوشيال كي أوصل قصدي، والرسالة قد وصلت".

وعلى صعيد المفاوضات، أشار ترامب إلى أن "إيران تفاوض بنية حسنة والمفاوضون هناك أكثر عقلانية الآن"، لكنه عاد ليحذر من أن "الحرب مع إيران قد تنتهي سريعاً للغاية إذا فعلوا ما يتعين عليهم فعله".

وتطرق إلى الوضع الداخلي الإيراني، قائلا: "إذا خرج الشعب الإيراني للتظاهر فسيتم إطلاق النار عليه مباشرة، والشعب سيقاتل إذا تلقى الأسلحة"، ومضيفا بتصريح مثير للجدل: "عندما لا يسمع الشعب الإيراني أصوات القنابل، ينزعجون؛ فهم يريدون سماع القنابل".

وزعم ترامب أنه "كان من المفترض تسليم أسلحة للمتظاهرين في إيران لكن فئة معينة من الناس احتفظت بها"، فيما أكد أن "حالة الطيارين اللذين تم إنقاذهما من إيران جيدة جداً".

وفي سياق الموارد الاقتصادية، صرح: "لو كان الأمر بيدي لأخذت النفط الإيراني"، و"لو كان الأمر يعود إلي لاحتفظت بالنفط الإيراني واعتنيت بالشعب هناك".

واعتبر أن "لو لم نمزق الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعه أوباما لكانت إسرائيل انتهت"، مختتما تصريحاته بالقول: "للأسف الشعب الأميركي يريد عودتنا إلى الوطن"، لكنه أكد: "يمكننا أن نغادر الآن من إيران لكنني أريد إنجاز المهمة".
مواضيع ذات صلة
شركة بابكو إنرجيز في البحرين تعلن حالة "القوة القاهرة" بعد هجوم إيراني (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 21:07:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إذا خرج الشعب الإيراني للتظاهر فسيتم إطلاق النار عليه مباشرة والشعب سيقاتل إذا تلقى الأسلحة
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 21:07:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مقر القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 21:07:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة إيرنا: عراقجي يجتمع بوزير خارجية عُمان لتلقي الرد الأميركي على خطة التفاوض
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 21:07:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتفاق النووي

البيت الأبيض

الإيراني

إسرائيل

عين علي

دونالد

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:01 | 2026-04-06
Lebanon24
13:59 | 2026-04-06
Lebanon24
13:55 | 2026-04-06
Lebanon24
13:43 | 2026-04-06
Lebanon24
13:30 | 2026-04-06
Lebanon24
13:09 | 2026-04-06
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24