عربي-دولي
مقتل قائد عسكري روسي و30 آخرين في تحطم طائرة عسكرية
Lebanon 24
06-04-2026
|
14:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مسؤول روسي رفيع، اليوم الاثنين، مقتل قائد كبير في القوات
الجوية الروسية
، إلى جانب 30 شخصًا آخر، جراء تحطم طائرة نقل عسكرية في
شبه جزيرة القرم
الخاضعة لسيطرة
روسيا
، وذلك الأسبوع الماضي.
ونقل عن أندريه تشيبس، حاكم منطقة مورمانسك بشمال روسيا حيث يتمركز الأسطول، قوله إن ألكسندر أوتروشينكو، قائد
القوات الجوية
والدفاع الجوي للجيش الخامس والأربعين التابع لأسطول
الشمال
، لقي حتفه في تحطم الطائرة.
فيما سقطت طائرة النقل العسكرية من طراز أنتونوف أن-26 على جرف صخري في شبه
جزيرة القرم
في 31 آذار.
وذكرت
وزارة الدفاع الروسية
بعد ذلك بوقت قصير أن السبب الأولي هو عطل فني.
ودخلت الطائرة الخدمة منذ أواخر الستينيات، واستخدمتها أيضا شركات طيران لنقل البضائع، لكن سجل الطائرات من هذا الطراز ارتبط بعدد من الحوادث التي سقط فيها قتلى على مدى السنوات العشر الماضية.
