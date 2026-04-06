مقتل قائد عسكري روسي و30 آخرين في تحطم طائرة عسكرية

أعلن مسؤول روسي رفيع، اليوم الاثنين، مقتل قائد كبير في القوات ، إلى جانب 30 شخصًا آخر، جراء تحطم طائرة نقل عسكرية في الخاضعة لسيطرة ، وذلك الأسبوع الماضي.





ونقل عن أندريه تشيبس، حاكم منطقة مورمانسك بشمال روسيا حيث يتمركز الأسطول، قوله إن ألكسندر أوتروشينكو، قائد والدفاع الجوي للجيش الخامس والأربعين التابع لأسطول ، لقي حتفه في تحطم الطائرة.





فيما سقطت طائرة النقل العسكرية من طراز أنتونوف أن-26 على جرف صخري في شبه في 31 آذار.





وذكرت بعد ذلك بوقت قصير أن السبب الأولي هو عطل فني.





ودخلت الطائرة الخدمة منذ أواخر الستينيات، واستخدمتها أيضا شركات طيران لنقل البضائع، لكن سجل الطائرات من هذا الطراز ارتبط بعدد من الحوادث التي سقط فيها قتلى على مدى السنوات العشر الماضية.

Advertisement