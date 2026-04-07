المرشد الإيراني فاقد للوعي وغير قادر على إدارة البلاد.. تقرير استخباراتي يشرح واقع الحكم في ايران

07-04-2026 | 01:54
المرشد الإيراني فاقد للوعي وغير قادر على إدارة البلاد.. تقرير استخباراتي يشرح واقع الحكم في ايران
كشفت مصادر استخباراتية غربية أن المرشد الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، يمر بحالة صحية حرجة تمنعه من إدارة شؤون البلاد، وفقاً لما وصفته صحيفة "ذا تايمز البريطانية" نقلا عن مذكرة استخباراتية دبلوماسية اطلعت عليها.
وبحسب التقرير، فإن مجتبى خامنئي، الذي تولى منصب المرشد الأعلى بعد مقتل والده علي خامنئي، فاقد الوعي حالياً ويتلقى العلاج في مدينة قم الدينية، وسط إجراءات أمنية مشددة وتكتم رسمي واسع.

وأشار التقرير إلى أن المعلومات تستند إلى تقييمات استخباراتية أميركية وإسرائيلية، وتفيد بأن إصابة المرشد الجديد تعود إلى الضربة الجوية الأميركية-الإسرائيلية التي وقعت في 28 شباط 2026، وأسفرت عن مقتل والده وعدد من أفراد أسرته.
ووفقاً للصحيفة، لم يظهر خامنئي علناً منذ تلك الضربة، ولم يصدر عنه أي خطاب مباشر، بينما اقتصر حضوره الإعلامي على مقاطع فيديو يُعتقد أنها مولّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى بيانات مكتوبة قرأها التلفزيون الرسمي الإيراني.

ويرى التقرير أن غياب القدرة الفعلية على اتخاذ القرار يثير تساؤلات داخل الدوائر الدبلوماسية حول طبيعة السلطة الحقيقية في طهران، مع ترجيحات بأن الحرس الثوري الإيراني بات الجهة التي تدير الدولة عملياً في المرحلة الحالية.

وربطت الصحيفة هذه التطورات بسياق الحرب الإقليمية الجارية والتحضيرات لدفن علي خامنئي في قم، معتبرة أن السلطات الإيرانية تحاول احتواء تداعيات الأزمة السياسية عبر الحد من تسرب المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للمرشد الجديد.
مواضيع ذات صلة
المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: فقدت زوجتي وأختي وطفلها وزوج أختي
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات بأن نجل المرشد الإيراني علي خامنئي ما زال على قيد الحياة
الرئيس الإيراني: لن تطرح أي سياسة في إدارة البلاد أو في العلاقات الدولية من قبل الحكومة دون تنسيق مع المرشد
بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: أفشلنا مساعي تقسيم البلاد
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:43 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:50 | 2026-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:43 | 2026-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:22 | 2026-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:55 | 2026-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-04-07
Lebanon24
04:50 | 2026-04-07
Lebanon24
04:49 | 2026-04-07
Lebanon24
04:46 | 2026-04-07
Lebanon24
04:43 | 2026-04-07
Lebanon24
04:38 | 2026-04-07
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
