عربي-دولي
المرشد الإيراني فاقد للوعي وغير قادر على إدارة البلاد.. تقرير استخباراتي يشرح واقع الحكم في ايران
Lebanon 24
07-04-2026
|
01:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصادر استخباراتية غربية أن المرشد الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، يمر بحالة صحية حرجة تمنعه من إدارة شؤون البلاد، وفقاً لما وصفته صحيفة "ذا تايمز
البريطانية
" نقلا عن مذكرة استخباراتية دبلوماسية اطلعت عليها.
وبحسب التقرير، فإن مجتبى خامنئي، الذي تولى منصب المرشد الأعلى بعد مقتل والده علي خامنئي، فاقد الوعي حالياً ويتلقى العلاج في مدينة قم الدينية، وسط إجراءات أمنية مشددة وتكتم رسمي واسع.
وأشار التقرير إلى أن المعلومات تستند إلى تقييمات استخباراتية أميركية وإسرائيلية، وتفيد بأن إصابة المرشد الجديد تعود إلى الضربة الجوية الأميركية-الإسرائيلية التي وقعت في 28 شباط 2026، وأسفرت عن مقتل والده وعدد من أفراد أسرته.
ووفقاً للصحيفة، لم يظهر خامنئي علناً منذ تلك الضربة، ولم يصدر عنه أي خطاب مباشر، بينما اقتصر حضوره الإعلامي على مقاطع فيديو يُعتقد أنها مولّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى بيانات مكتوبة قرأها التلفزيون الرسمي
الإيراني
.
ويرى التقرير أن غياب القدرة الفعلية على اتخاذ القرار يثير تساؤلات داخل الدوائر الدبلوماسية حول طبيعة السلطة الحقيقية في
طهران
، مع ترجيحات بأن الحرس الثوري الإيراني بات الجهة التي تدير الدولة عملياً في المرحلة الحالية.
وربطت الصحيفة هذه التطورات بسياق الحرب الإقليمية الجارية والتحضيرات لدفن علي خامنئي في قم، معتبرة أن السلطات
الإيرانية
تحاول احتواء تداعيات الأزمة السياسية عبر الحد من تسرب المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للمرشد الجديد.
مواضيع ذات صلة
المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: فقدت زوجتي وأختي وطفلها وزوج أختي
Lebanon 24
المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: فقدت زوجتي وأختي وطفلها وزوج أختي
07/04/2026 12:11:44
07/04/2026 12:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات بأن نجل المرشد الإيراني علي خامنئي ما زال على قيد الحياة
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات بأن نجل المرشد الإيراني علي خامنئي ما زال على قيد الحياة
07/04/2026 12:11:44
07/04/2026 12:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: لن تطرح أي سياسة في إدارة البلاد أو في العلاقات الدولية من قبل الحكومة دون تنسيق مع المرشد
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: لن تطرح أي سياسة في إدارة البلاد أو في العلاقات الدولية من قبل الحكومة دون تنسيق مع المرشد
07/04/2026 12:11:44
07/04/2026 12:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: أفشلنا مساعي تقسيم البلاد
Lebanon 24
بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: أفشلنا مساعي تقسيم البلاد
07/04/2026 12:11:44
07/04/2026 12:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
"الموساد" شارك في العملية.. أميركا وإسرائيل خسرتا ما يقرب من 11 طائرة خلال عملية الإنقاذ الطيارين في ايران
Lebanon 24
"الموساد" شارك في العملية.. أميركا وإسرائيل خسرتا ما يقرب من 11 طائرة خلال عملية الإنقاذ الطيارين في ايران
04:57 | 2026-04-07
07/04/2026 04:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أنقذت أميركا طيارها الثاني العالق في إيران؟ الاستخبارات الاميركية تكشف التفاصيل
Lebanon 24
كيف أنقذت أميركا طيارها الثاني العالق في إيران؟ الاستخبارات الاميركية تكشف التفاصيل
04:50 | 2026-04-07
07/04/2026 04:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا تقول إن أقماراً روسية تدعم إيران في استهداف مواقع بالشرق الأوسط
Lebanon 24
أوكرانيا تقول إن أقماراً روسية تدعم إيران في استهداف مواقع بالشرق الأوسط
04:49 | 2026-04-07
07/04/2026 04:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قرب جسر يعبر قناة بنما.. انفجار شاحنة وقود
Lebanon 24
قرب جسر يعبر قناة بنما.. انفجار شاحنة وقود
04:46 | 2026-04-07
07/04/2026 04:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطاء استراتيجية أضعفت الحرس الثوري أمام أميركا.. تقرير يكشف ابرزها
Lebanon 24
أخطاء استراتيجية أضعفت الحرس الثوري أمام أميركا.. تقرير يكشف ابرزها
04:43 | 2026-04-07
07/04/2026 04:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"إخلاء فوري".. "إتصال إسرائيلي" يردُ إلى بلدة لبنانية
Lebanon 24
"إخلاء فوري".. "إتصال إسرائيلي" يردُ إلى بلدة لبنانية
13:50 | 2026-04-06
06/04/2026 01:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن ضربة "البارجة".. "حزب الله" لم يستهدف سفينة إسرائيلية!
Lebanon 24
مفاجأة عن ضربة "البارجة".. "حزب الله" لم يستهدف سفينة إسرائيلية!
14:30 | 2026-04-06
06/04/2026 02:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"تفاصيل جديدة" عن استهداف شقة عين سعادة
Lebanon 24
"تفاصيل جديدة" عن استهداف شقة عين سعادة
08:43 | 2026-04-06
06/04/2026 08:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
غنّت مع جدّتها "بدنا نروق"... فيديو جديد لابنة يورغو شلهوب الجميلة شاهدوه
Lebanon 24
غنّت مع جدّتها "بدنا نروق"... فيديو جديد لابنة يورغو شلهوب الجميلة شاهدوه
06:22 | 2026-04-06
06/04/2026 06:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال إقامة الجمعة العظيمة في زحلة... قوى الأمن اشتبهت بسيارة وهذا ما عثرت عليه في داخلها (صورة)
Lebanon 24
خلال إقامة الجمعة العظيمة في زحلة... قوى الأمن اشتبهت بسيارة وهذا ما عثرت عليه في داخلها (صورة)
06:55 | 2026-04-06
06/04/2026 06:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
04:57 | 2026-04-07
"الموساد" شارك في العملية.. أميركا وإسرائيل خسرتا ما يقرب من 11 طائرة خلال عملية الإنقاذ الطيارين في ايران
04:50 | 2026-04-07
كيف أنقذت أميركا طيارها الثاني العالق في إيران؟ الاستخبارات الاميركية تكشف التفاصيل
04:49 | 2026-04-07
أوكرانيا تقول إن أقماراً روسية تدعم إيران في استهداف مواقع بالشرق الأوسط
04:46 | 2026-04-07
قرب جسر يعبر قناة بنما.. انفجار شاحنة وقود
04:43 | 2026-04-07
أخطاء استراتيجية أضعفت الحرس الثوري أمام أميركا.. تقرير يكشف ابرزها
04:38 | 2026-04-07
تقرير أفريقي أممي يحذر: الحرب في الشرق الأوسط تهدد اقتصاد القارة
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
07/04/2026 12:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
07/04/2026 12:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
07/04/2026 12:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
