المرشد الإيراني فاقد للوعي وغير قادر على إدارة البلاد.. تقرير استخباراتي يشرح واقع الحكم في ايران

كشفت مصادر استخباراتية غربية أن المرشد الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، يمر بحالة صحية حرجة تمنعه من إدارة شؤون البلاد، وفقاً لما وصفته صحيفة "ذا تايمز " نقلا عن مذكرة استخباراتية دبلوماسية اطلعت عليها.

وبحسب التقرير، فإن مجتبى خامنئي، الذي تولى منصب المرشد الأعلى بعد مقتل والده علي خامنئي، فاقد الوعي حالياً ويتلقى العلاج في مدينة قم الدينية، وسط إجراءات أمنية مشددة وتكتم رسمي واسع.



وأشار التقرير إلى أن المعلومات تستند إلى تقييمات استخباراتية أميركية وإسرائيلية، وتفيد بأن إصابة المرشد الجديد تعود إلى الضربة الجوية الأميركية-الإسرائيلية التي وقعت في 28 شباط 2026، وأسفرت عن مقتل والده وعدد من أفراد أسرته.

ووفقاً للصحيفة، لم يظهر خامنئي علناً منذ تلك الضربة، ولم يصدر عنه أي خطاب مباشر، بينما اقتصر حضوره الإعلامي على مقاطع فيديو يُعتقد أنها مولّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى بيانات مكتوبة قرأها التلفزيون الرسمي .



ويرى التقرير أن غياب القدرة الفعلية على اتخاذ القرار يثير تساؤلات داخل الدوائر الدبلوماسية حول طبيعة السلطة الحقيقية في ، مع ترجيحات بأن الحرس الثوري الإيراني بات الجهة التي تدير الدولة عملياً في المرحلة الحالية.



وربطت الصحيفة هذه التطورات بسياق الحرب الإقليمية الجارية والتحضيرات لدفن علي خامنئي في قم، معتبرة أن السلطات تحاول احتواء تداعيات الأزمة السياسية عبر الحد من تسرب المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للمرشد الجديد.