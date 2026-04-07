تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ترامب يسعى لعقد لقاء مع إيران وسط ضغوط دولية وتوتر متصاعد

Lebanon 24
07-04-2026 | 04:02
A-
A+

ترامب يسعى لعقد لقاء مع إيران وسط ضغوط دولية وتوتر متصاعد
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر وصفته بـ"المطلع" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى عقد لقاء مع إيران والتوصل إلى اتفاق، وسط تصاعد في الاتصالات الدبلوماسية. 
وبحسب المصدر، فإن المقترح الأمريكي يتضمن إعادة ترتيب فريق التفاوض، بما في ذلك استبعاد المبعوث ستيف ويتكوف، على خلفية وصفه بأنه قريب من دوائر رئيس الوزراء الإسرائيلي، واستبداله بمسار تفاوضي يقوده نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بهدف الدفع نحو اتفاق أكثر جدية.

وأشار المصدر إلى أن طهران تلقت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية اتصالات منفصلة من خمسة رؤساء دول صديقة، إضافة إلى ثمانية أجهزة استخبارات، جميعها ركزت على الدفع نحو وقف إطلاق النار واحتواء التصعيد.

وبحسب المصدر الإيراني فإن ترامب يواجه ضغوطاً سياسية متزايدة مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى تفاهم مع إيران، وسط تحركات دولية متسارعة لدفع مسار التهدئة. 

وأكد المصدر أن الاتصالات التي جرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع طهران جاءت بهدف إيجاد مخرج يوقف إطلاق النار ويوقف التصعيد.

وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل مخاوف من تداعيات اقتصادية، لا سيما في أسواق الطاقة، حيث يُتوقع أن يؤدي استمرار التوتر إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود.

ولم تصدر تأكيدات رسمية من الجانب الأمريكي بشأن هذه المعطيات، في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية بالتوازي مع التصعيد العسكري، ما يعكس تعقيد المشهد وتداخل المسارات السياسية والميدانية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي

دونالد ترامب

نائب الرئيس

الإسرائيلي

الإيرانية

فإن ترامب

دبلوماسي

الإيراني

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24