ردّاً على تهديد ترامب... إيران قطعت الإتّصال المباشر مع أميركا

قال مسؤولون لصحيفة " "، إنّ " قطعت الإتّصال المباشر مع الولايات المتّحدة ردّاً على تهديد الرئيس الأميركيّ بـ"تدمير الحضارة ".

وأضاف المسؤولون، أنّ "الخطوة الإيرانية جمّدت جهود التوصّل إلى اتّفاق قبل مهلة ، لكنها لم تنه المحادثات".

وأشاروا إلى أنّ "المحادثات مستمرّة بين إيران والولايات المتحدة عبر وسطاء بشأن وقف إطلاق النار".