هل قصفت إسرائيل كنيساً يهودياً في إيران؟

07-04-2026 | 11:55
هل قصفت إسرائيل كنيساً يهودياً في إيران؟
نفى مسؤول إسرائيلي أن تكون إسرائيل تستهدف المعابد اليهودية، بعدما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن تدمير دار عبادة يهودية تاريخية في وسط طهران خلال غارة أميركية إسرائيلية يوم الثلاثاء.

وقال المسؤول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "إسرائيل لا تستهدف المعابد اليهودية".

وفي المقابل، أشار تقرير داخلي لوزارة شؤون الشتات الإسرائيلية إلى تضارب في المعطيات بشأن حجم الأضرار التي لحقت بكنيس "رافي نيا"، مؤكداً أن وكالة "أسوشيتد برس" رصدت أضراراً ظاهرة في الموقع استناداً إلى لقطات مصورة تتوافق مع الرواية الإيرانية.

ويكتسب الحادث حساسية خاصة، نظراً إلى أن إيران تضم واحدة من أكبر الجاليات اليهودية في الشرق الأوسط خارج إسرائيل، ويقدّر عدد أفرادها بما بين 8 آلاف و10 آلاف، يتركزون خصوصاً في طهران وشيراز وأصفهان.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، وقع الهجوم خلال عيد الفصح اليهودي، فيما قال الممثل اليهودي في البرلمان الإيراني همايون سامح إن إسرائيل "لم تُظهر أي رحمة تجاه هذه الجالية خلال الأعياد اليهودية".

وذكرت وكالة "مهر" أن المبنى السكني المجاور كان الهدف المقصود، إلا أن ضيق الشوارع المحيطة أدى إلى تضرر الأبنية المجاورة من الداخل والخارج. كما أظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام رسمية كتب صلاة بالعبرية بين الأنقاض.

وعندما سئل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن الضربة، قال إن إيران "تطلق صواريخ على المدنيين، فيما تضرب إسرائيل بنية الإرهاب التحتية"، معتبراً أن هذا هو "الفرق".

ويأتي ذلك فيما تقترب المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، بعدما هدد باستهداف الجسور ومحطات الطاقة إذا لم يُرفع الحصار بحلول مساء الثلاثاء. <acp-dt></acp-dt>
