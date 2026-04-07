منشور عن إيران يشعل الديمقراطيين.. دعوات متصاعدة لعزل ترامب

07-04-2026 | 16:00
منشور عن إيران يشعل الديمقراطيين.. دعوات متصاعدة لعزل ترامب
بلغت الدعوات داخل المعسكر الديمقراطي لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذروتها، الثلاثاء، بعدما أثار منشور له بشأن إيران عاصفة سياسية جديدة، عقب تهديده بأن "حضارة بأكملها ستباد الليلة".

وأعاد ذلك فتح النقاش علناً داخل الكونغرس حول خيارَي العزل أو الإقالة بموجب التعديل الخامس والعشرين، وهو طرح لم يعد محاطاً بالمحظورات نفسها التي رافقته في بداية الولاية الثانية لترامب.

ومع تصاعد غضب القاعدة الديمقراطية من ما تعتبره فساداً وانتهاكات دستورية من جانب إدارة ترامب، بات حلفاؤها في الكابيتول هيل أكثر ميلاً إلى خيارات المواجهة القصوى.

وساهمت ضربات ترامب على فنزويلا ثم إيران هذا العام في دفع عدد من المشرعين الديمقراطيين إلى الالتفاف حول إجراءات من هذا النوع.

وكانت النائبة ياسمين أنصاري، الديمقراطية عن ولاية أريزونا، من أوائل من دعوا علناً إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين، وذلك بعد تهديد ترامب إيران بـ"الجحيم" يوم عيد الفصح.

وقالت في بيان: "إن التعديل الخامس والعشرين موجود لسبب وجيه يجب على حكومته استخدامه.. إن مصير القوات الأميركية والشعب الإيراني وأساس نظامنا العالمي على المحك".

بدورها، كتبت النائبة إلهان عمر على منصة "إكس": "هذا غير مقبول.. يجب تفعيل التعديل الخامس والعشرين.. يجب عزله.. يجب إقالته.. يجب عزل هذا المجنون المختل عقليا من منصبه".

وتصاعدت المواقف أكثر الثلاثاء، بعدما كتب ترامب على "تروث سوشال": "ستموت حضارة بأكملها الليلة ولن تعود مرة أخرى".

وعقب ذلك، دعا عدد من النواب الديمقراطيين، بينهم مارك بوكان، رشيدة طليب، ديانا ديجيت، شري ثانيدار، وسيدني كاملاجر دوف، صراحة إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين.

كما انضم إليهم نواب آخرون، بينهم ميلاني ستانسبري، رو خانا، ماكسويل فروست، جولي جونسون، وجوني أولسزوسكي.

ويتيح هذا التعديل لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة عزل الرئيس مؤقتاً إذا كان "غير قادر على ممارسة صلاحيات وواجبات منصبه"، على أن يتطلب تثبيت القرار لاحقاً تصويت ثلثي أعضاء مجلسي الكونغرس.

في المقابل، جدّد بعض الديمقراطيين، وبينهم إلهان عمر ونيكيما ويليامز وديليا راميريز، دعواتهم السابقة لعزل ترامب، كما فعل السيناتور إد ماركي.

ودعا آخرون، مثل سيث مولتون وأيانا بريسلي وسمر لي، إلى عزله من المنصب، فيما أشار عدد إضافي من المشرعين بوضوح إلى التعديل الخامس والعشرين في بياناتهم بشأن منشوره.

لكن، ووفق المعطيات السياسية الحالية، فإن المضي في أي من هذه المسارات يبقى مستبعداً من دون دعم واسع من الجمهوريين، إضافة إلى موافقة إدارة تضم شخصيات موالية لترامب، وهو ما يقر به حتى بعض الديمقراطيين. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ترامب يسعى لعقد لقاء مع إيران وسط ضغوط دولية وتوتر متصاعد
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 01:37:42 Lebanon 24 Lebanon 24
السيناتور الديمقراطي مارك وارنر: نحن بحاجة إلى أن نسمع من الرئيس ترامب عن مخطّطاته بشأن إيران
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 01:37:42 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر متصاعد.. الأرجنتين تتخذ إجراءات ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 01:37:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف متصاعدة في القرى المسيحية في الجنوب والراعي يطالب بترك ممرّات إنسانية
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 01:37:42 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:41 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
