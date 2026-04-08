قاليباف على خط التفاوض.. تبدّل لافت في واجهة الوفد الإيراني

08-04-2026 | 04:38
قاليباف على خط التفاوض.. تبدّل لافت في واجهة الوفد الإيراني
في تطور غير مسبوق في بنية الوفد الإيراني المفاوض، تتجه الأنظار إلى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، بعدما أفادت تقارير بأنه سيترأس وفد بلاده في المحادثات المرتقبة مع الولايات المتحدة في إسلام آباد يوم الجمعة.

وبحسب ما أوردته تقارير متداولة، فإن هذا التغيير، إذا تأكد رسمياً من طهران، سيعني خروجاً واضحاً عن المسار المعتاد الذي كان يضع وزارة الخارجية، وخصوصاً الوزير عباس عراقجي، في واجهة التفاوض خلال الجولات السابقة.

في المقابل، تشير تقارير إلى أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس مرشح لقيادة الفريق الأميركي في محادثات إسلام آباد، في أول لقاء مباشر متوقع بين الجانبين منذ اندلاع الحرب الأخيرة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أعلن أن إسلام آباد ستستضيف، يوم الجمعة 10 نيسان 2026، وفدي الطرفين من أجل مواصلة التفاوض سعياً إلى اتفاق نهائي لتسوية الخلافات، بعد تثبيت هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية لأن إسناد هذا الدور إلى قاليباف، في حال تثبيته رسمياً، سيمنحه للمرة الأولى موقعاً تفاوضياً مباشراً في ملف بهذا الحجم، بعدما ظل هذا الدور في العادة بيد وزير الخارجية.

لكن حتى الآن، لا تزال بعض تفاصيل تشكيل الوفدين وطبيعة المفاوضات المقبلة عرضة للتبدل، إذ إن جزءاً من المعلومات المتداولة يستند إلى تقارير إعلامية متقاطعة أكثر من كونه صادراً في بيانات تفصيلية نهائية من كل الأطراف.

الخارجية الإيرانية للجزيرة: الوفدان الإيراني والأمريكي بمقر التفاوض حاليا ويتبادلان الرسائل عبر الوسيط العماني
وكالة الأنباء الإيرانية: الوفد الإيراني توجه إلى مقر المحادثات لاستئناف المفاوضات النووية
وسائل إعلام إيرانية: الوفد الإيراني المفاوض يلتقي مدير وكالة الطاقة الذرية بمقر انعقاد المفاوضات في جنيف
من يضم الوفد اللبناني إلى قبرص لاحتمال التفاوض مع إسرائيل؟
