عربي-دولي

البحرية الإيرانية تبلغ عدة سفن بأن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا

Lebanon 24
08-04-2026 | 12:06
البحرية الإيرانية تبلغ عدة سفن بأن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا
كشفت مصادر شحن أن عدة سفن في الخليج تلقت رسائل تقول إنها من البحرية الإيرانية، تفيد بأن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر الشحن، قولها اليوم الأربعاء، إن البحرية الإيرانية أصدرت رسالة مفادها أن على مالكي السفن الحصول على إذن من إيران لعبور أراضيها، وإلا ستتعرض للاستهداف والتدمير. 

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستساعد في معالجة التكدس الملاحي في مضيق هرمز.

وكان ترامب وافق، فجر الأربعاء، على وقف إطلاق النار، لمدة أسبوعين، مع إيران، قبل أقل من ساعتين من الموعد النهائي الذي حدده لطهران لإعادة فتح المضيق، أو مواجهة هجمات على بنيتها التحتية المدنية.

وقال ترامب إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة مشروط بموافقة إيران على وقف عرقلة عبور إمدادات النفط والغاز من المضيق، الذي يمر عبره عادة حوالي خُمس شحنات النفط العالمية.
