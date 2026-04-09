اختراق سيبراني إيراني يطال مسؤولًا عسكريًا إسرائيليًا رفيعًا!

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع خرق أمني جديد، مشيرةً إلى أن "مجموعة حنظلة" الإيرانية تمكنت من الوصول إلى بيانات حساسة ومعلومات سرية تخص مسؤولًا عسكريًا إسرائيليًا رفيعًا.
وبحسب التقارير، تشمل هذه البيانات معلومات شخصية وعسكرية دقيقة تتعلق برئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي، ما يثير مخاوف من إمكانية توظيفها في عمليات استخباراتية إلكترونية لاحقًا، في ظل تنامي قدرات المجموعة في مجال الحرب السيبرانية.
وفي هذا الإطار، حذّرت المصادر من أن يشكّل هذا التطور ضربة جديدة للأمن الرقمي الإسرائيلي، ويطرح تساؤلات حول مدى تحصين الأنظمة العسكرية من الاختراق.