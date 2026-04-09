“11.4 مليون دولار لتحديث مقاتلات F-35A "أدير".. واشنطن تعزّز التفوق الجوي الإسرائيلي ببرمجيات متطورة

أبرمت الأميركية " " عقدًا مع شركة "لوكهيد مارتن" بقيمة 11.4 مليون دولار، يهدف إلى تحديث أسطول المقاتلات من طراز F-35A "أدير".



وبحسب موقع "نتسيف"، يتضمن العقد إنتاج ثلاث حمولات برمجية جديدة توصف بأنها "إصدارات إنتاجية متطورة"، تتفوق على البرمجيات المعتمدة حاليًا في هذه المقاتلات.



ويأتي هذا التحديث ضمن المرحلة الثانية من برنامج تطوير الأنظمة الإسرائيلية الخاصة بالمقاتلة، والتي تشمل تحسين البرمجيات وتعزيز هندسة أنظمة F-35A.



وتشير مصادر الموقع الاسرائيلي إلى أن نحو 80% من أعمال التحديث ستُنفذ في منشآت " وورث" بولاية ، فيما يُنجز الجزء المتبقي في مواقع سرية خارج ، على أن يُستكمل المشروع بحلول عام 2030.



ولتوضيح طبيعة هذه التحديثات، أفادت مصادر عسكرية في بأن مقاتلة F-35A تُعد من أكثر الطائرات اعتمادًا على البرمجيات، إذ تضم ملايين الأسطر البرمجية التي تتحكم بأنظمة الرادار، ودمج البيانات الحسية، واستخدام الأسلحة، والحرب الإلكترونية.



ولا يعمل النظام البرمجي كوحدة واحدة، بل يتألف من وحدات منفصلة يمكن تحديثها واختبارها بشكل مستقل قبل تحميلها على الطائرات العاملة.



ووافق "البنتاغون" على هذا التحديث بهدف دعم "التفوق النوعي" لإسرائيل، وتعزيز جاهزية المقاتلات لمواجهة التهديدات في .



ويشمل التحديث ثلاث حزم رئيسية:



الأولى: تطوير دمج البيانات الحسية لتمكين الطيار من رؤية موحدة تجمع بيانات الرادار والكاميرات وأنظمة الاستشعار، ما يرفع دقة وسرعة تحديد الأهداف.



الثانية: تعزيز قدرات الحرب الإلكترونية عبر تحسين أنظمة التشويش والدفاع الإلكتروني لمواجهة منظومات دفاع جوي متقدمة مثل S-300 وS-400.



الثالثة: تطوير التكامل مع أنظمة التسليح لزيادة القدرة على استخدام ذخائر متقدمة، خصوصًا القنابل الموجهة بدقة.



كما تعزز هذه التحديثات قدرة مقاتلات "أدير" على العمل كمركز معلومات رئيسي في ساحة المعركة، ما يتيح تنفيذ ضربات منسقة ضد أهداف متعددة خلال وقت قصير، مع تقليل المخاطر على الطائرات.



وتساهم أنظمة الحرب الإلكترونية المطوّرة في تمكين المقاتلة من اختراق الدفاعات الجوية المعادية وتبادل المعلومات مع طائرات أخرى، مثل F-15 وF-16، أو مع منظومات الدفاع، بما يعزز تنسيق العمليات.



وتشير التقديرات إلى أن هذه التحديثات تأتي ضمن مسار مستمر بين وتل أبيب للحفاظ على تفوق مقاتلات F-35A "أدير" كمنصة استراتيجية قادرة على تنفيذ مهام بعيدة المدى دون الحاجة إلى التزود بالوقود جواً. (آرم نيوز)

