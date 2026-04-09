إقتصاد
بعد إستهداف منشآت الطاقة... مصدر سعوديّ يكشف حجم الأضرار في القطاع
Lebanon 24
09-04-2026
|
15:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح مصدر مسؤول في
وزارة الطاقة
السعودية
، أن منشآت الطاقة الحيوية في
المملكة
تعرضت لاستهدافات متعددة مؤخراً، بما يشمل مرافق إنتاج البترول والغاز والنقل والتكرير، ومرافق البتروكيماويات وقطاع الكهرباء في مدينة
الرياض
والمنطقة الشرقية وينبع الصناعية، نتج عنها وفاة أحد المواطنين من منسوبي الأمن الصناعي في الشركة السعودية للطاقة، وإصابة سبعة مواطنين آخرين من منسوبي الشركة، كما نتج عنها تعطل عدد من العمليات التشغيلية في مرافق رئيسية ضمن منظومة الطاقة.
وشملت هذه الاستهدافات إحدى محطات الضخ على خط أنابيب شرق-غرب الحيوي، ما أدى إلى فقدان نحو 700 ألف برميل يومياً من كميات الضخ عبر الخط، والذي يعد المسار
الرئيسي
لإمداد
الأسواق العالمية
في هذه الفترة.
كما تعرض معمل إنتاج منيفة لاستهداف أدى إلى انخفاض إنتاجه بنحو 300 ألف برميل يومياً من طاقته الإنتاجية، في حين سبق تعرض معمل خريص لاستهداف أدى إلى انخفاض إنتاجه بمقدار 300 ألف برميل يومياً من طاقته الإنتاجية، مما أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمملكة بمقدار 600 ألف برميل يومياً.
وامتدت الاستهدافات إلى مرافق التكرير الرئيسية، بما في ذلك مرافق ساتورب في
الجبيل
ومصفاة رأس تنورة ومصفاة سامرف في ينبع ومصفاة الرياض، مما أثر بشكل مباشر على صادرات المنتجات المكررة إلى الأسواق العالمية.
كما تعرضت مرافق المعالجة في الجعيمة لحرائق، مما أثر على صادرات سوائل
الغاز
البترولي وسوائل الغاز الطبيعي. (العربية)
