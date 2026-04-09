واشنطن تخفّض حضورها في نيجيريا.. السماح بمغادرة موظفين وعائلاتهم

09-04-2026 | 23:53
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية السماح لموظفي الحكومة الأميركية غير العاملين في حالات الطوارئ، إضافة إلى أفراد أسرهم، بمغادرة السفارة الأميركية في "أبوجا"، عاصمة نيجيريا، بسبب تدهور الوضع الأمني.

وشددت الولايات المتحدة على وجود خطر إرهابي في نيجيريا، محذّرة من أن "الإرهابيين يواصلون التخطيط وتنفيذ الهجمات، ويتعاونون مع عصابات محلية لتوسيع نطاق عملياتهم"، وقد ينفذون هجماتهم من دون سابق إنذار أو خلال مهلة قصيرة.

ودعت السفارة الأميركية في نيجيريا رعاياها إلى إعادة النظر في السفر إلى البلاد، في ظل ارتفاع معدلات الجريمة والإرهاب والاضطرابات وعمليات الخطف، فضلاً عن عدم انتظام توفر خدمات الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن بعض المناطق تشهد مستويات أعلى من المخاطر.

وأوضحت السفارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الجرائم العنيفة منتشرة في أنحاء نيجيريا، وتشمل السطو المسلح، والاعتداء، وسرقة السيارات، والخطف، واحتجاز الرهائن، والسطو المسلح على الطرق، والاغتصاب.

كما حذرت من تصاعد عمليات الخطف مقابل فدية، والتي تستهدف بشكل أساسي حاملي الجنسية المزدوجة الذين يزورون نيجيريا، لافتة إلى أن الأميركيين يُنظر إليهم على أنهم أثرياء، ما يجعلهم في كثير من الأحيان هدفاً للجريمة والخطف.

وأكدت السفارة أن مستوى التحذير من السفر ومؤشرات المخاطر لم تتغير، موضحة أن تحديث ملخص التحذير جاء فقط ليعكس التعديلات في عمليات السفارة الأميركية. (ارم)
