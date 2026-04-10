وسط إجراءات أمنية مشددة.. مفاوضات "مباشرة" بين وفدي أيران وأميركا تنطلق غدا في إسلام أباد

تتحضر إسلام آباد لاستقبل الوفدين الأميركي والإيراني، بعدما توسطت في اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار بين البلدين لمدة أسبوعين.
وشهدت العاصمة الباكستانية أمس الخميس واليوم الجمعة إجراءات أمنية مشددة في شوارعها، مع إعلان إجازة عامة للموظفين.
وعززت السلطات الإجراءات الأمنية في الشوارع المحيطة بفندق سيرينا الفاخر، حيث قال مصدران إنه من المقرر إجراء المحادثات هناك. كما تم إخلاء الفندق من النزلاء ووضعه تحت سيطرة الحكومة، بينما جرى إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة، وفق رويترز
.
كذلك كثفت الشرطة نقاط التفتيش والحواجز والدوريات في جميع أنحاء المدينة ونشرت قوات أمن إضافية. وقال مسؤولون أمنيون إن الإجراءات تجاوزت الترتيبات الروتينية لزيارة رفيعة المستوى، حيث تم تعزيز مراقبة المجال الجوي ووضع خدمات الطوارئ في حالة تأهب.
فيما يرتقب أن يتوجه نائب الرئيس
الأميركي جيه دي فانس
الذي سيرأس وفد بلاده إلى العاصمة اليوم، وفقاً لجدوله المبدئي. وسيغادر فانس إلى باكستان من قاعدة أندروز الجوية، في واشنطن
إلا أنه لم يُعلن بعد عن موعد وصول الوفد الأميركي الذي يضم أيضا المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر.
كما يتوقع أن يصل الوفد الإيراني
الذي يقوده رئيس البرلمان
محمد باقر قاليباف، إلى جانب وزير الخارجية
عباس عراقجي إلى إسلام آباد مساء اليوم الجمعة، وفق ما أعلن سابقا السفير الإيراني في باكستان بمنشور على إكس حذفه لاحقاً.
وكشفت مصادر حكومية باكستانية طلبت عدم الكشف عن
هويتها، أن الوفدين سيعقدان مفاوضات "مباشرة"، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأضافت أن المحادثات مقرر انطلاقها غداً السبت، وقد تمتد لأكثر من يوم واحد
، وفق ما نقلت وكالة الأناضول
.
ووفقا للمصادر، لا يوجد إطار زمني محدد للمفاوضات، التي ستشمل مزيجا من الاتصالات المباشرة وغير المباشرة بين الوفدين.
وقال أحد المصادر: "سيجتمع الجانبان وجها لوجه، كما سيجريان محادثات منفصلة مع الجانب الباكستاني". وتابع أن المناقشات قد تستمر "عدة أيام"، نظرًا "لطبيعة الوضع المعقد".
في حين أشار مصدر آخر إلى أن المفاوضات المباشرة قد لا تستغرق "أكثر من يومين أو ثلاثة أيام بسبب مخاوف أمنية".(العربية)