تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
منذ بدء عملية "زئير الأسد".. أرقام تكشف حجم الخسائر الاسرائيلية
Lebanon 24
10-04-2026
|
02:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الصحة الإسرائيلية
حصيلة المصابين منذ بدء عملية "زئير
الأسد
"، مشيرة إلى إجلاء أعداد كبيرة من الجرحى إلى المستشفيات.
وقالت الوزارة في بيان إنه منذ انطلاق عملية "زئير الأسد" وحتى الساعة السابعة صباحاً
من اليوم
الجمعة، تم إجلاء 7527 مصاباً إلى المستشفيات، بينهم 108 يتلقون العلاج حالياً.
وأوضحت أن بين المصابين الذين لا يزالون في المستشفيات حالتين حرجتين، و13 إصابة خطيرة، و27 إصابة متوسطة، و66 إصابة طفيفة.
ولم تتضمن المعطيات الجديدة عدد القتلى، إلا أن بيانات نشرها
معهد دراسات الأمن القومي
الإسرائيلي
في منتصف الشهر الماضي كانت قد أشارت إلى مقتل 16 إسرائيلياً، فيما وثقت
خدمة الإسعاف
مقتل 15 شخصاً، بينهم 9 في هجوم صاروخي على "بيت شيمش" وجنديان في
جنوب لبنان
. (روسيا اليوم)
معهد دراسات الأمن القومي
وزارة الصحة الإسرائيلية
خدمة الإسعاف
الأمن القومي
وزارة الصحة
روسيا اليوم
الإسرائيلية
جنوب لبنان
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24