منذ بدء عملية "زئير الأسد".. أرقام تكشف حجم الخسائر الاسرائيلية

أعلنت حصيلة المصابين منذ بدء عملية "زئير "، مشيرة إلى إجلاء أعداد كبيرة من الجرحى إلى المستشفيات.



وقالت الوزارة في بيان إنه منذ انطلاق عملية "زئير الأسد" وحتى الساعة السابعة صباحاً الجمعة، تم إجلاء 7527 مصاباً إلى المستشفيات، بينهم 108 يتلقون العلاج حالياً.



وأوضحت أن بين المصابين الذين لا يزالون في المستشفيات حالتين حرجتين، و13 إصابة خطيرة، و27 إصابة متوسطة، و66 إصابة طفيفة.



ولم تتضمن المعطيات الجديدة عدد القتلى، إلا أن بيانات نشرها في منتصف الشهر الماضي كانت قد أشارت إلى مقتل 16 إسرائيلياً، فيما وثقت مقتل 15 شخصاً، بينهم 9 في هجوم صاروخي على "بيت شيمش" وجنديان في . (روسيا اليوم)





