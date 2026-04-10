Advertisement

سوريا.. "الطحين الحكومي" يدخل السويداء لأول مرة منذ أشهر

10-04-2026 | 06:12
سوريا.. الطحين الحكومي يدخل السويداء لأول مرة منذ أشهر
أرسلت الحكومة السورية أمس الخميس قافلة شاحنات محملة بالطحين الحكومي إلى محافظة السويداء في أول خطوة من نوعها منذ الأحداث التي ضربت المحافظة في تموز 2025.

ونقلت الصفحة الرسمية لمحافظة السويداء أنه وبتوجيه من محافظ السويداء مصطفى البكور وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة دخلت يوم الخميس 9 نيسان 2026 شاحنات محملة بالطحين المدعوم إلى محافظة السويداء.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف المعاناة عن أهالي المحافظة عقب توقف توريدات المنظمات الإغاثية لمادة الطحين خلال الفترة الماضية.

وذكرت مصادر أهلية في السويداء لـRT بأن الدفعة الأخيرة من الطحين كانت قد وصلت إلى المحافظة بتاريخ 24 آذار الفائت، وكانت مقدمة من برنامج الأغذية العالمي قبل أن تتوقف بعد ذلك توريدات المنظمات الإنسانية إلى المحافظة من هذه المادة الحيوية.

وأشارت المصادر إلى أن الشحنة الجديدة جرى توزيعها على المخابز العامة والخاصة في مختلف مناطق المحافظة مع الحرص على استمرار استجرار الكميات اللازمة من أجل تشغيل جميع الأفران وعدم توقف إنتاج الخبز.

ولفتت المصادر إلى أنه ووفقاً لما جرى من استجرار مادة الطحين الى المخابز في المحافظة فإن من المنتظر أن يستأنف العمل في كافة المخابز اعتباراً من بعد ظهر يوم السبت على أن يشمل ذلك جميع أيام الأسبوع دون انقطاع ما عدا يوم الجمعة.
Advertisement
