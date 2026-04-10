قرار من ترامب.. تسجيل تلقائي للشباب في قوائم الجيش الأميركي

باشرت الأميركي إجراءات اعتماد التسجيل التلقائي للرجال بين سن 18 و25 عاماً في نظام الخدمة الانتقائية العسكرية، في تحول جذري عن آلية التسجيل الفردي المعتمدة منذ عقود.



وبموجب القواعد الجديدة، التي أُدرجت ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، ستتولى وكالة نظام الخدمة الانتقائية سحب بيانات الأفراد مباشرة من قواعد البيانات الفيدرالية، كإدارة الضمان الاجتماعي ومكتب الإحصاء، لإدراجهم في قوائم المؤهلين للخدمة.

ويأتي هذا التوجه بعد تراجع معدلات التسجيل الطوعي وقلق المخططين العسكريين بشأن حجم القوى البشرية في الجيش.



وأثار هذا القرار نقاشاً واسعاً حول احتمالية التمهيد لعودة التجنيد الإجباري، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة مع والمنافسة العسكرية مع وروسيا. ورداً على هذه المخاوف، أكدت المتحدثة باسم ، كارولين ليفيت، أن الرئيس "لا يستبعد أي خيارات".



ومن المتوقع دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ بحلول ديسمبر المقبل، علماً أن التخلف عن التسجيل يعتبر جناية قانونية، فيما يبقى تفعيل التجنيد الإلزامي الفعلي مرهوناً بموافقة .