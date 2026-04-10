الوفد الإيراني يصل إسلام أباد لبدء المفاوضات مع واشنطن

إلى إسلام أباد، وصل الوفد بقيادة ‌محمد قاليباف، ‌لإجراء مفاوضات مع ، غدا السبت.

وذكرت وسائل إعلام ⁠إيرانية ‌أن المفاوضات ‌ستبدأ "⁠إذا قبلت الشروط المسبقة" التي طرحتها ⁠طهران.

ويضم ‌الوفد الإيراني مسؤولين بارزين في المجالات السياسية ⁠والعسكرية والاقتصادية، من بينهم ⁠وزير الخارجية عباس عراقجي، وأمين مجلس الدفاع ومحافظ ، وعدد من أعضاء .

وكان قاليباف اشترط وقف إطلاق النار في والإفراج عن الأصول المجمدة، قبل بدء المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة التي سيقود وفدها الأميركي جي دي .