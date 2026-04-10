الوفد الإيراني يصل إسلام أباد لبدء المفاوضات مع واشنطن

إلى إسلام أباد، وصل الوفد الإيراني بقيادة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، غدا السبت.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المفاوضات ستبدأ "إذا قبلت واشنطن الشروط المسبقة" التي طرحتها طهران.
ويضم الوفد الإيراني مسؤولين بارزين في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، من بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي، وأمين مجلس الدفاع ومحافظ البنك المركزي، وعدد من أعضاء البرلمان.
وكان قاليباف اشترط وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، قبل بدء المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة التي سيقود وفدها نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس.