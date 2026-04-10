تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

غير مباشرة ثم مباشرة.. تفاصيل جديدة عن مفاوضات واشنطن وطهران اليوم في إسلام آباد

Lebanon 24
10-04-2026 | 23:12
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران التي ستُقام اليوم في إسلام آباد من المتوقع أن تكون "غير مباشرة ثم مباشرة".

ولفت مصدر إقليمي إلى انه من المرجح أن يتفق الجانبان على جدول أعمال المحادثات عبر وسطاء باكستانيين، ثم من المتوقع أن ينتقلا إلى مناقشات مباشرة في وقت لاحق.

واتسمت جولات المحادثات السابقة في معظمها بالطابع غير المباشر عبر وسطاء عمانيين، رغم وجود بعض الاتصالات المباشرة خلال المفاوضات النووية في الربيع الماضي.

كما أجرى مبعوث واشنطن عضو فريق التفاوض الأميركي ستيف ويتكوف، اتصالا مباشرا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي وصل باكستان ضمن الوفد الإيراني، ليل الجمعة.

ووصل إلى إسلام آباد وفد من كبار المسؤولين الإيرانيين، قبيل محادثات مرتقبة مع الولايات المتحدة، بعدما اشترطت طهران وقف النار في لبنان والإفراج عن أصولها المجمدة "قبل بدء المفاوضات".

إلى ذلك، حذر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إيران من محاولة "التلاعب" بواشنطن، لدى توجهه إلى إسلام آباد لترؤس وفد الولايات المتحدة.

وقال فانس قبيل إقلاع طائرته من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن: "سنحاول خوض مفاوضات إيجابية. إذا كان الإيرانيون مستعدين للتفاوض بحسن نية، فنحن بالتأكيد مستعدون لمد اليد. إذا حاولوا التلاعب بنا، سيجدون أن الفريق المفاوض لن يكون مرحبا بذلك".

ورغم وقف إطلاق النار المؤقت، ما تزال خلافات كبيرة قائمة بشأن كيفية المضي قدما في المحادثات الهادفة إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى اتفاق سلام دائم.

وتطرق رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إلى صعوبة تحقيق تقدم، وقال في خطاب متلفز: "أُعلن وقف مؤقت لإطلاق النار، لكن مرحلة أصعب تنتظرنا الآن: مرحلة تحقيق وقف إطلاق نار دائم، وحلّ القضايا المعقدة عبر المفاوضات".

ولفت إلى أن المرحلة مفتوحة على كل الاحتمالات، و"قد تنتهي باتفاق أو بنسف كل الجهود".

وأورد التلفزيون الرسمي الإيراني أن وفد طهران يقوده رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، وجدد التأكيد على موقف إيران الذي يفيد أن المحادثات مع الولايات المتحدة لن تجرى إلا إذا وافقت واشنطن على شروط طهران، لا سيما وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
 
وزير الخارجية الإيراني

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

نائب الرئيس

الإيرانية

الإيراني

القضايا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24