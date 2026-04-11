نال 97,8 بالمئة من الأصوات.. إعادة انتخاب رئيس جيبوتي

تمّ إعادة انتخاب رئيس جيبوتي جيلة لولاية سادسة بعدما نال 97,8 في المئة من الأصوات، وفق ما أظهرت نتائج رسمية اليوم السبت.



وأشارت أرقام إلى أن خصمه الوحيد في الانتخابات سماتار الذي يعد شخصية لا يعرف عنها الكثير، حصل على 2,2 في المئة فقط من الأصوات.



ويرأس جيله (78 عاما) الدولة الواقعة في القرن الإفريقي منذ العام 1999. وحصل على أكثر من 97% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2021.(أ.ف.ب)





