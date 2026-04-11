قبيل انطلاق المفاوضات.. قاليباف ينشر صورة من الطائرة

قبل أن تحط طائرة الوفد في باكستان مساء أمس الجمعة، تمهيداً لانطلاق ساعة الصفر من المحادثات الأميركية من أجل التوصل لاتفاق ينهي الحرب بين البلدين، نشر قاليباف صورة على حسابه في منصة إكس يظهر فيها وهو ينظر إلى صور أطفال قُتلوا في ضربة صاروخية أميركية استهدفت مدرسة.

وقال قاليباف الذي يرأس وفد بلاده، في المنشور إنهم كانوا رفاقه في رحلة جوية إلى باكستان للمشاركة في محادثات سلام.



4 صور شخصية لأطفال

بينما أظهرت الصورة المسؤول الإيراني الرفيع وهو يتأمل 4 صور شخصية لأطفال، وُضع كل منها على مقعد في الطائرة إلى جانب حقيبة ظهر وزهرة.



وكان تحقيق أولي للجيش الأميركي في الضربة أفاد بأن معلومات استخباراتية قديمة يُرجح أنها أدت إلى قصف المدرسة التي نفذت في 28 شباط في اليوم الأول الذي تفجرت فيه الحرب بين من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى، وفق ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".

فيما أسفرت الضربة حينها عن مقتل أكثر من 165 شخصًا، كثير منهم أطفال، في الساعات الأولى من اندلاع النزاع.



أتى ذلك، فيما يرتقب أن تعقد إيران والولايات المتحدة محادثات سلام في باكستان اليوم السبت يخيم عليها انعدام ثقة متبادل، حيث كان التباعد ظاهرا بين الجانبين بشأن مطالبهما الرئيسية.

حيث وصل الوفد الإيراني الذي يضم أكثر من 70 عضوا يرأسه قاليباف، أولا إلى إسلام أباد التي شهدت إجراءات أمنية مشددة. وقال قاليباف قوله لدى وصوله إلى العاصمة الباكستانية "لدينا نوايا حسنة، لكننا لا نثق"، مضيفا "تجربتنا في التفاوض مع دائما ما كانت تبوء بالفشل ونكث الوعود".