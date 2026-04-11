قوة عسكرية باكستانية تصل إلى السعودية ضمن اتفاقية الدفاع المشترك

أعلنت االسعودية ع ن وصول قوة عسكرية من باكستان إلى بالقطاع الشرقي ضمن اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك الموقعة بين البلدين.

وتتكون القوة الباكستانية من طائرات مقاتلة ومساندة تابعة للقوات الجوية الباكستانية، بهدف تعزيز التنسيق العسكري المشترك، ورفع مستوى الجاهزية العملياتية بين القوات المسلحة في البلدين، وبما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.