تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من غزة إلى سوريا ولبنان.. توجهات إسرائيلية تعيد رسم خرائط النفوذ

11-04-2026 | 07:30
A-
A+
من غزة إلى سوريا ولبنان.. توجهات إسرائيلية تعيد رسم خرائط النفوذ
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

في سياق تصعيد يحمل طابعًا توسّعيًا، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل تسعى لضمّ غزة، مع التمدد نحو نهر الليطاني في لبنان وقمة جبل الشيخ في سوريا، واصفًا ذلك بأنه "ضرورة سياسية".

وتزامنت هذه التصريحات مع تحركات للمستوطنين قرب حدود القطاع، حيث رددوا شعارات من بينها “غزة لنا”، متعهدين بإقامة مستوطنات جديدة وتهجير الفلسطينيين بما يضمن، بحسب تعبيرهم، "نصرًا دائمًا" وإنهاء الصراع.

وتعكس مواقف سموتريتش، الذي يشغل أيضًا ملف الاستيطان، توجهات متشددة داخل اليمين الإسرائيلي، وذلك في ظل تداخل ملفات المنطقة وتطورات إقليمية مرتبطة بمساعي تهدئة أوسع تشمل أكثر من ساحة.

"إسرائيل الكبرى"
وخلال كلمة ألقاها يوم الخميس في افتتاح مستوطنة جديدة، شدد سموتريتش، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية، على ضرورة دمج البعد السياسي مع العسكري لتحقيق "إسرائيل الكبرى".

وقال: "نتحدث دائماً عن الجانب العسكري ثم الجانب السياسي، وهناك من ينتقدنا قائلين إن الإنجازات عسكرية فقط دون وجود عنصر سياسي".

وأضاف: "سيكون هناك عنصر سياسي في غزة لتوسيع حدودنا، وعنصر آخر سيمتد إلى لبنان حتى نهر الليطاني عند حدود قابلة للدفاع، وعنصر ثالث سيمتد إلى سوريا، وينتهي عند قمة جبل الشيخ ومنطقة أمنية على الأقل"، معتبراً أن هذا ما تحتاجه إسرائيل لـ "تعزيز الأمن".

وبخصوص الضفة الغربية، أكد الوزير المتطرف أن إسرائيل دخلت "المرحلة الدبلوماسية النهائية" التي "ستقضي تماماً على فكرة إقامة دولة فلسطينية". وختم قائلاً: "تقوم الدولة على مزيج من القوة العسكرية والإرادة السياسية، إلى جانب الإيمان وحب الوطن".

"غزة لنا"

على بعد مئات الأمتار من السياج الفاصل مع قطاع غزة، وفي موقع ترفيهي يضم نصبًا تذكاريًا لجنود إسرائيليين قُتلوا خلال الحرب، تجمع ما يُعرف بـ"المستوطنين الجدد" لإعلان التزامهم بالسيطرة الكاملة على القطاع.

وخلال هذا التجمع، وُزّعت منشورات حملت عنوان "غزة خاصتنا"، عرضت تصورات لمشاريع استيطانية تمتد على كامل القطاع، في شماله ووسطه وجنوبه، بين ممرات عسكرية أنشأها الجيش الإسرائيلي ميدانيًا.

وبحسب تقرير لصحيفة "التلغراف" البريطانية، فإن هذه المجموعة تمثل جزءًا من التيار الصهيوني الديني داخل المجتمع اليهودي الإسرائيلي، والذي بات يشكل نحو 22%، ولم تعد أفكاره تُعتبر هامشية، بل أصبحت حاضرة في النقاش السياسي العام داخل إسرائيل.

ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، يرى مراقبون أن هذه الطروحات لم تعد مجرد شعارات ذات طابع عقائدي، بل باتت تُطرح كخيارات سياسية مدعومة داخل أوساط الحكم، وتستند إلى رؤية تجمع بين الاعتبارات الدينية والسياسية والقوة العسكرية. (آرم نيوز)

الفلسطينيين

البريطانية

الإسرائيلي

الانتخابية

الدولة على

البريطاني

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24