بعد جولتين من التصويت.. آميدي يحسم منصب رئاسة العراق

أعلن مجلس النواب ، اليوم السبت، انتخاب مرشح حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" نزار آميدي، رئيسا جديدا للعراق، خلفا لعبد رشيد.



وكان النواب العراقي قد بدأ في وقت سابق جلسته المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية.



وفشل المجلس في الجولة الأولى للجلسة بحسم المنصب، لعدم تحقيق أحد المرشحين الأربعة المتنافسين على ثلثي الأصوات ليذهب المجلس إلى الجولة الثانية التي اقتصرت على آميدي، والمرشح المستقل مثنى أمين نادر لتحقيقهما أعلى الأصوات، مع استبعاد المرشحين حسين عن الكردستاني، وعبدالله العلياوي وهو مرشح مستقل أيضاً.



وبحسب وكالة "شفق نيوز" حصل آميدي على 227 صوتا، ليصبح سادس رئيس لجمهورية منذ سقوط نظام عام 2003.



Advertisement