تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تولى رئاسة العراق.. من هو نزار آميدي؟

Lebanon 24
11-04-2026 | 18:25
A-
A+

تولى رئاسة العراق.. من هو نزار آميدي؟
تولى رئاسة العراق.. من هو نزار آميدي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صوت مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، على انتخاب نزار محمد سعيد، المعروف بـ"نزار آميدي"، رئيساً للجمهورية، مرشحاً عن الاتحاد الوطني الكردستاني، في خطوة جاءت بعد أشهر من التعقيدات السياسية وتأجيلات متكررة للاستحقاق الدستوري.

ويُعد آميدي من الشخصيات التي برزت داخل مؤسسات الدولة منذ ما بعد عام 2003، حيث ارتبط اسمه بالعمل داخل رئاسة الجمهورية لسنوات طويلة، إلى جانب نشاطه الحزبي في صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة آل طالباني.

وولد آميدي في 6 شباط عام 1968، في مدينة العمادية بمحافظة دهوك، ونشأ في بيئة كردية شمالي العراق، قبل أن يتجه إلى الدراسة الأكاديمية في جامعة الموصل، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وبدأ مسيرته المهنية مدرساً لمادة الفيزياء، قبل أن ينتقل إلى العمل السياسي والحزبي، إذ انضم مبكراً إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، وتدرج في عدد من المواقع التنظيمية داخل الحزب خلال تسعينيات القرن الماضي، وصولاً إلى العمل ضمن مكتب الأمين العام، ثم إدارة المكتب في مراحل لاحقة.

ومع التغييرات السياسية التي شهدها العراق بعد عام 2003، عمل مساعداً للرئيس الراحل جلال طالباني، خلال فترة مجلس الحكم، قبل أن يتولى منصب السكرتير الشخصي له بعد انتخابه رئيساً للجمهورية.

وشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية لعدة دورات متتالية، شملت فترات رئاسة جلال طالباني، وفؤاد معصوم، وبرهم صالح، وصولاً إلى عبد اللطيف جمال رشيد، ما وضعه في موقع قريب من دوائر اتخاذ القرار في الدولة.

وشغل آميدي منصب وزير البيئة في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل أن يقدم استقالته من المنصب في تشرين الأول 2024، في ظروف غامضة.

ومع بداية عام 2026، أعلن الحزب ترشيحه رسمياً لمنصب رئيس الجمهورية، ضمن تفاهمات سياسية مع قوى داخلية، قبل أن يُنتخب من قبل مجلس النواب.

ويتحدث آميدي ثلاث لغات هي العربية والكردية والإنجليزية، ويمثل انتخابه امتداداً لحضور الاتحاد الوطني الكردستاني في منصب رئاسة الجمهورية، في ظل استمرار التوازنات السياسية التي تحكم توزيع المناصب العليا في العراق. (ارم نيوز)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24