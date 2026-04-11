تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
البابا يهاجم دعاة الحرب ويدعو للسلام العالمي
Lebanon 24
11-04-2026
|
20:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتقد
البابا لاوون الرابع عشر
بشدة دعاة الحرب السبت، وحضّ العالم على تبني السلام و"الإيمان بالمحبة والاعتدال والسياسة الرشيدة".
وفي واحدة من أقوى مناشداته لإنهاء النزاع في
الشرق الأوسط
، قال الحبر الأعظم الأمريكي إن الإيمان ضروري "لكي نواجه معا، كبشرية وبإنسانية، هذه الساعة المأساويّة من التاريخ"، وفق ما نقلت فرانس برس.
وقال البابا في كلمة ألقاها في
كاتدرائية القديس بطرس
خلال صلاة من أجل السلام: "كفى عبادة للذات والمال، كفى عرضا للقوة، كفى حربا، القوة الحقيقية تظهر في خدمة الحياة".
ورغم نبرته الهادئة، تشكل تصريحات البابا، البالغ 70 عاما، إحدى أكثر انتقاداته حدة حتى الآن لموجة النزاعات التي تشتعل في العالم.
وأضاف
لاوون
الرابع عشر
: "أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، من المؤكد أن هناك مسؤوليات لا مفر منها تقع على عاتق حكام الدول. وإليهم نصرخ: توقفوا! إنه زمن السلام! اجلسوا إلى طاولات الحوار والوساطة، لا إلى الطاولات التي يُخطط فيها لإعادة التسلح ويُبتّ فيها في أعمال الموت" بحسب تعبيره.
Advertisement
البابا لاوون الرابع عشر
كاتدرائية القديس بطرس
كاتدرائية القديس
الشرق الأوسط
القديس بطرس
الرابع عشر
كاتدرائية
أمريكي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24