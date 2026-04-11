البابا يهاجم دعاة الحرب ويدعو للسلام العالمي

11-04-2026 | 20:25
انتقد  البابا لاوون الرابع عشر بشدة دعاة الحرب السبت، وحضّ العالم على تبني السلام و"الإيمان بالمحبة والاعتدال والسياسة الرشيدة".

وفي واحدة من أقوى مناشداته لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، قال الحبر الأعظم الأمريكي إن الإيمان ضروري "لكي نواجه معا، كبشرية وبإنسانية، هذه الساعة المأساويّة من التاريخ"، وفق ما نقلت فرانس برس. 

وقال البابا في كلمة ألقاها في كاتدرائية القديس بطرس خلال صلاة من أجل السلام: "كفى عبادة للذات والمال، كفى عرضا للقوة، كفى حربا، القوة الحقيقية تظهر في خدمة الحياة".

ورغم نبرته الهادئة، تشكل تصريحات البابا، البالغ 70 عاما، إحدى أكثر انتقاداته حدة حتى الآن لموجة النزاعات التي تشتعل في العالم.

وأضاف لاوون الرابع عشر: "أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، من المؤكد أن هناك مسؤوليات لا مفر منها تقع على عاتق حكام الدول. وإليهم نصرخ: توقفوا! إنه زمن السلام! اجلسوا إلى طاولات الحوار والوساطة، لا إلى الطاولات التي يُخطط فيها لإعادة التسلح ويُبتّ فيها في أعمال الموت" بحسب تعبيره.
