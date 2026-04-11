شهباز شريف إلى السعودية: زيارة منسقة أم تحرّك طارئ؟

تتجه الأنظار إلى زيارة يُرجّح أن يقوم بها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى ، في توقيت يتزامن مع المسار التفاوضي بين والولايات المتحدة، والذي يشمل مجموعة ملفات إقليمية وأمنية واقتصادية مترابطة.



وبحسب معطيات متداولة نقلتها مصادر مطّلعة في ، فإن هذا التحرّك قد يرتبط بتفاهم غير معلن بين وإيران، يقضي بإسناد مهمة الدوريات المشتركة في مضيق هرمز لكل من باكستان والسعودية، في محاولة لاحتواء أي تصعيد محتمل وضمان استمرارية حركة الملاحة.



في المقابل، لم يصدر حتى الساعة أي تأكيد رسمي من الجهات المعنية بشأن وجود اتفاق من هذا النوع، ما يضع هذه المعلومات في إطار التسريبات أو القراءات الأولية التي تحتاج إلى تدقيق.



ويُعدّ مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمرّ عبره نسبة كبيرة من إمدادات العالمية، ما يجعله نقطة ارتكاز أساسية في أي ترتيبات أمنية أو تفاهمات إقليمية، خصوصاً في ظل التوترات المستمرة بين وواشنطن.



وبين المعطيات غير المؤكدة والتطورات الميدانية، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو تهدئة مدروسة عبر ترتيبات أمنية جديدة، أم أن ما يجري لا يزال في إطار جسّ النبض السياسي بانتظار تبلور مسار أكثر وضوحاً.

