خاص
شهباز شريف إلى السعودية: زيارة منسقة أم تحرّك طارئ؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-04-2026
|
16:34
تتجه الأنظار إلى زيارة يُرجّح أن يقوم بها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى
المملكة العربية السعودية
، في توقيت يتزامن مع المسار التفاوضي بين
إيران
والولايات المتحدة، والذي يشمل مجموعة ملفات إقليمية وأمنية واقتصادية مترابطة.
وبحسب معطيات متداولة نقلتها مصادر مطّلعة في
واشنطن
، فإن هذا التحرّك قد يرتبط بتفاهم غير معلن بين
الولايات المتحدة
وإيران، يقضي بإسناد مهمة الدوريات المشتركة في مضيق هرمز لكل من باكستان والسعودية، في محاولة لاحتواء أي تصعيد محتمل وضمان استمرارية حركة الملاحة.
في المقابل، لم يصدر حتى الساعة أي تأكيد رسمي من الجهات المعنية بشأن وجود اتفاق من هذا النوع، ما يضع هذه المعلومات في إطار التسريبات أو القراءات الأولية التي تحتاج إلى تدقيق.
ويُعدّ مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمرّ عبره نسبة كبيرة من إمدادات
النفط
العالمية، ما يجعله نقطة ارتكاز أساسية في أي ترتيبات أمنية أو تفاهمات إقليمية، خصوصاً في ظل التوترات المستمرة بين
طهران
وواشنطن.
وبين المعطيات غير المؤكدة والتطورات الميدانية، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو تهدئة مدروسة عبر ترتيبات أمنية جديدة، أم أن ما يجري لا يزال في إطار جسّ النبض السياسي بانتظار تبلور مسار أكثر وضوحاً.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
وكالة تسنيم: الوفد الإيراني سيلتقي شهباز شريف بعد قليل ومن المحتمل عقد المحادثات بعد ظهر اليوم
أ ف ب عن وزير فرنسي: بدء الاستعانة بالاحتياطات النفطية في إطار تحرك منسق بين الدول
قبل مفاوضات واشنطن.. الوفد الإيراني يلتقي شهباز شريف في باكستان
رجي غادر إلى السعودية للمشاركة في الاجتماع الوزاري الطارئ الذي يُعقد في الرياض
قد يعجبك أيضاً
بعد تعثر المفاوضات بين أميركا وإيران... هل ستنعكس الأزمة على لبنان؟
قناة إسرائيليّة تكشف ما قد تقوم به إسرائيل مع لبنان خلال المفاوضات
البابا للشعب اللبنانيّ: أنا أقرب من أيّ وقت مضى إليكم
إنتخاب المطران أميل شمعون نونا بطريركاً للكنيسة الكلدانية
حادثة إنتحار تهزّ دولة عربيّة... قفزت من الطابق الـ13 بسبب خلافات مع طليقها
معلومات مهمة.. ماذا حصل قبل استهداف "أمن الدولة"؟
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
تعليمات إسرائيلية صدرت بشأن بيروت.. هذا ما تم إعلانه
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
حديث عن "اغتيال نعيم قاسم".. تقرير إسرائيلي يخصّ لبنان
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2026-04-12
بعد تعثر المفاوضات بين أميركا وإيران... هل ستنعكس الأزمة على لبنان؟
06:57 | 2026-04-12
قناة إسرائيليّة تكشف ما قد تقوم به إسرائيل مع لبنان خلال المفاوضات
06:48 | 2026-04-12
البابا للشعب اللبنانيّ: أنا أقرب من أيّ وقت مضى إليكم
06:25 | 2026-04-12
إنتخاب المطران أميل شمعون نونا بطريركاً للكنيسة الكلدانية
06:13 | 2026-04-12
حادثة إنتحار تهزّ دولة عربيّة... قفزت من الطابق الـ13 بسبب خلافات مع طليقها
05:57 | 2026-04-12
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
