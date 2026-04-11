|
عربي-دولي
ترامب عن نتيجة المفاوضات مع إيران: "لست مهتماً ونحنُ انتصرنا"
Lebanon 24
11-04-2026
|
23:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، السبت، إنه غير مهتم بنتيجة المفاوضات بين بلاده وإيران في باكستان، مؤكداً أن
الولايات المتحدة
"خرجت منتصرة من الحرب".
وصرح
ترامب
للصحفيين: "سواء توصلنا إلى اتفاق أم لا، لا فرق بالنسبة لي، والسبب هو أننا انتصرنا".
من جهة أخرى، حذر الرئيس الأميركي
الصين
من إرسال أسلحة إلى
إيران
، قائلاً إن الصين ستواجه "مشاكل كبيرة" إذا صدرت أسلحة إلى إيران، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
المفاوضات فشلت
وصباح الأحد، غادر الوفد الأميركي باكستان، في أعقاب إعلان
نائب الرئيس
الأميركي جي دي
فانس
عدم التوصل لاتفاق مع إيران.
وأظهرت صور فانس الذي قاد الوفد الأميركي، وأعضاء الوفد، يستقلون الطائرة عائدين إلى الولايات المتحدة.
وبثت الصور بعد دقائق من
مؤتمر صحفي
مقتضب لفانس، أعلن فيه انتهاء مفاوضات إسلام آباد من دون التوصل إلى اتفاق مع إيران.
وقال فانس في وقت مبكر من صباح الأحد، إن المفاوضات انتهت من دون التوصل إلى اتفاق بعد أن "رفض الإيرانيون قبول الشروط الأميركية بعدم تطوير سلاح نووي".
وذكر فانس أن المحادثات انتهت بعد 21 ساعة، حيث كان على تواصل مستمر مع الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب وآخرين في الإدارة.
وأضاف للصحفيين: "الحقيقة البسيطة هي أننا بحاجة إلى رؤية
التزام
مؤكد بأنهم لن يسعوا إلى الحصول على سلاح نووي، ولن يسعوا إلى الحصول على الأدوات التي تمكنهم من تطوير سلاح نووي بسرعة".
واعتبر أن "هذا هو الهدف الأساسي لرئيس الولايات المتحدة، وهذا ما حاولنا تحقيقه من خلال هذه المفاوضات".
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس" عن مصدر مطلع: إيران أوضحت أنها مهتمة بالمفاوضات مع أميركا
Lebanon 24
"أكسيوس" عن مصدر مطلع: إيران أوضحت أنها مهتمة بالمفاوضات مع أميركا
12/04/2026 14:03:31
12/04/2026 14:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات في إسرائيل بأن ترامب مهتم بالتفاوض مع إيران لكن صبره بدأ ينفد
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات في إسرائيل بأن ترامب مهتم بالتفاوض مع إيران لكن صبره بدأ ينفد
12/04/2026 14:03:31
12/04/2026 14:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع "أكسيوس": مسؤولون إيرانيون مهتمون بالمفاوضات رغم إعلان رفض المقترح الأميركي
Lebanon 24
موقع "أكسيوس": مسؤولون إيرانيون مهتمون بالمفاوضات رغم إعلان رفض المقترح الأميركي
12/04/2026 14:03:31
12/04/2026 14:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن مصدر دبلوماسي: إيران طلبت أن تكون الصين ضامنًا في المفاوضات مع واشنطن
Lebanon 24
"رويترز" عن مصدر دبلوماسي: إيران طلبت أن تكون الصين ضامنًا في المفاوضات مع واشنطن
12/04/2026 14:03:31
12/04/2026 14:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بعد تعثر المفاوضات بين أميركا وإيران... هل ستنعكس الأزمة على لبنان؟
Lebanon 24
بعد تعثر المفاوضات بين أميركا وإيران... هل ستنعكس الأزمة على لبنان؟
07:00 | 2026-04-12
12/04/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة إسرائيليّة تكشف ما قد تقوم به إسرائيل مع لبنان خلال المفاوضات
Lebanon 24
قناة إسرائيليّة تكشف ما قد تقوم به إسرائيل مع لبنان خلال المفاوضات
06:57 | 2026-04-12
12/04/2026 06:57:03
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا للشعب اللبنانيّ: أنا أقرب من أيّ وقت مضى إليكم
Lebanon 24
البابا للشعب اللبنانيّ: أنا أقرب من أيّ وقت مضى إليكم
06:48 | 2026-04-12
12/04/2026 06:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتخاب المطران أميل شمعون نونا بطريركاً للكنيسة الكلدانية
Lebanon 24
إنتخاب المطران أميل شمعون نونا بطريركاً للكنيسة الكلدانية
06:25 | 2026-04-12
12/04/2026 06:25:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة إنتحار تهزّ دولة عربيّة... قفزت من الطابق الـ13 بسبب خلافات مع طليقها
Lebanon 24
حادثة إنتحار تهزّ دولة عربيّة... قفزت من الطابق الـ13 بسبب خلافات مع طليقها
06:13 | 2026-04-12
12/04/2026 06:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
معلومات مهمة.. ماذا حصل قبل استهداف "أمن الدولة"؟
Lebanon 24
معلومات مهمة.. ماذا حصل قبل استهداف "أمن الدولة"؟
16:15 | 2026-04-11
11/04/2026 04:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
Lebanon 24
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
03:45 | 2026-04-12
12/04/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليمات إسرائيلية صدرت بشأن بيروت.. هذا ما تم إعلانه
Lebanon 24
تعليمات إسرائيلية صدرت بشأن بيروت.. هذا ما تم إعلانه
13:45 | 2026-04-11
11/04/2026 01:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
05:57 | 2026-04-12
12/04/2026 05:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حديث عن "اغتيال نعيم قاسم".. تقرير إسرائيلي يخصّ لبنان
Lebanon 24
حديث عن "اغتيال نعيم قاسم".. تقرير إسرائيلي يخصّ لبنان
16:05 | 2026-04-11
11/04/2026 04:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2026-04-12
بعد تعثر المفاوضات بين أميركا وإيران... هل ستنعكس الأزمة على لبنان؟
06:57 | 2026-04-12
قناة إسرائيليّة تكشف ما قد تقوم به إسرائيل مع لبنان خلال المفاوضات
06:48 | 2026-04-12
البابا للشعب اللبنانيّ: أنا أقرب من أيّ وقت مضى إليكم
06:25 | 2026-04-12
إنتخاب المطران أميل شمعون نونا بطريركاً للكنيسة الكلدانية
06:13 | 2026-04-12
حادثة إنتحار تهزّ دولة عربيّة... قفزت من الطابق الـ13 بسبب خلافات مع طليقها
05:57 | 2026-04-12
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
12/04/2026 14:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
12/04/2026 14:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
12/04/2026 14:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
