ترامب عن نتيجة المفاوضات مع إيران: "لست مهتماً ونحنُ انتصرنا"

قال الرئيس الأميركي ، السبت، إنه غير مهتم بنتيجة المفاوضات بين بلاده وإيران في باكستان، مؤكداً أن "خرجت منتصرة من الحرب".





وصرح للصحفيين: "سواء توصلنا إلى اتفاق أم لا، لا فرق بالنسبة لي، والسبب هو أننا انتصرنا".





من جهة أخرى، حذر الرئيس الأميركي من إرسال أسلحة إلى ، قائلاً إن ‌الصين ⁠ستواجه "مشاكل ⁠كبيرة" إذا ‌صدرت ⁠أسلحة إلى ⁠إيران، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

المفاوضات فشلت

وصباح الأحد، غادر الوفد الأميركي باكستان، في أعقاب إعلان الأميركي جي دي عدم التوصل لاتفاق مع إيران.





وأظهرت صور فانس الذي قاد الوفد الأميركي، وأعضاء الوفد، يستقلون الطائرة عائدين إلى الولايات المتحدة.





وبثت الصور بعد دقائق من مقتضب لفانس، أعلن فيه انتهاء مفاوضات إسلام آباد من دون التوصل إلى اتفاق مع إيران.





وقال فانس في وقت مبكر من صباح الأحد، إن المفاوضات انتهت من دون التوصل إلى اتفاق بعد أن "رفض الإيرانيون قبول الشروط الأميركية بعدم تطوير سلاح نووي".





وذكر فانس أن المحادثات انتهت بعد 21 ساعة، حيث كان على تواصل مستمر مع الرئيس الأميركي ترامب وآخرين في الإدارة.





وأضاف للصحفيين: "الحقيقة البسيطة هي أننا بحاجة إلى رؤية مؤكد بأنهم لن يسعوا إلى الحصول على سلاح نووي، ولن يسعوا إلى الحصول على الأدوات التي تمكنهم من تطوير سلاح نووي بسرعة".





واعتبر أن "هذا هو الهدف الأساسي لرئيس الولايات المتحدة، وهذا ما حاولنا تحقيقه من خلال هذه المفاوضات".